La tregua de testeos que se repite los fines de semana siguió dándole un respiro ayer a las cifras de contagios en Argentina que en el arranque de la semana reportó otros 88.352 casos positivos en las últimas 24 horas y sumó otros 51 decesos por covid-19.

Aunque sábado y domingo los contagios continuaron a niveles inusualmente altos y sólo encontrados durante esta tercera ola, no pasaron los 100 mil contagios y el Gobierno se ilusiona con ver la luz al final del túnel. Sin embargo, por prevención, autoridades de Salud evalúan reducir aún más los días de aislamiento para personal estratégico ya que temen un colapso del sistema sanitario no tanto por la gravedad de los contagiados sino por el aumento del ausentismo de médicos, enfermeros, etc., ya sea por estar infectados o ser contactos estrechos.

La secretaria de Acceso a la Salud nacional, Sandra Tirado, indicó ayer que en base a lo que pasó en otros países con la variante de coronavirus Ómicron, en Argentina quizás "tengamos un aumento de casos esta semana y la que viene y después comience a bajar", aunque advirtió que "hay que ser cautos" con los pronósticos de este tipo.

"Viendo lo que pasó en otros países, suele haber unas cuatro semanas en las que se llega al pico y comienza a bajar; quizás nosotros tengamos esta semana y la que viene también con aumento de casos y después empiece a bajar", dijo Tirado en declaraciones a radio La Red. Y advirtió que "por supuesto hay que ser cautos porque si algo nos enseñó esta pandemia es que no podemos hacer cálculos sencillos, pero viendo lo que pasó en otros lugares uno podría inferir que va a ser así".

A nivel nacional, y como refuerzo de esta idea, la funcionaria citó el caso cordobés: "Córdoba fue el primer lugar donde la variante comenzó a circular de manera comunitaria y se volvió predominante y de hecho está empezando a disminuir; lo mismo vimos en Sudáfrica y el Reino Unido", sostuvo.

Tirado reiteró que en las hospitalizaciones, tanto de cuadros leves y moderados como en las Unidades de Terapia Intensiva, "si bien hubo un pequeño incremento, teniendo en cuenta la gran cantidad de casos no se produjo un aumento significativo, ni tampoco en la mortalidad".

¿Menos días de aislamiento?

En medio del alza exponencial de casos de coronavirus en el país, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, reveló ayer que se evalúa reducir aún más la cantidad de días de aislamiento, a pocos días de que se modificara el protocolo sanitario para las personas vacunadas asintomáticas y casos estrechos.

La funcionaria admitió que "la mayor amenaza para el sistema sanitario" no es que "se sature" con hospitalizaciones, sino que ""no haya médicos, médicas, enfermeros y terapistas para poder dar respuesta" a los pacientes "porque están aislados" por el impacto de la variante Ómicron.

"Estamos analizando permanentemente si es necesario, y si es posible, seguir disminuyendo el aislamiento en el personal estratégico, siempre mirando la seguridad y evidencia que genera esta medida", sostuvo ayer Vizzotti en diálogo con CNN Radio. "Con una variante muy leve, una población vacunada en un gran porcentaje y sus refuerzos, y un riesgo muy bajo de transmisión intralaboral, la posibilidad (de reducir) es segura. Esta semana lo seguiremos analizando", manifestó la titular de la cartera de Salud.

El 29 de diciembre pasado, la ministra Vizzotti anunció una reducción de los días de aislamiento a cumplir por las personas contagiadas de coronavirus y contactos estrechos que tengan el esquema de vacunación completo. El acuerdo con las provincias, en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa), involucraba bajar de 10 a 5 días el aislamiento para contactos estrechos de casos positivos asintomáticos, siempre que tengan el esquema completo de vacunación, mientras que aquellos que sean positivos con síntomas leves deberán resguardarse durante 7 días.

88.352 contagios y positividad del 63,2%

Otras 51 personas murieron y 88.352 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 117.543 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 6.399.196 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 1.967 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 39,1% en el país y de 40% en el Área Metropolitana Buenos Aires.

Se indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 139.741 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 29.458.499. Con estos datos, la positividad de los testeos volvió a escalar y alcanzó el 63,2%, muy por encima del 10% recomendado por Organización Mundial de la Salud (OMS).



El fútbol, en la mira

Consultada sobre el fútbol, Sandra Tirado indicó que en relación al torneo de verano "no hemos decidido todavía si será o no con aforo", y en referencia al campeonato local, que comienza el 4 de febrero, señaló que "se evaluará en ese momento la situación".

La lactancia transmite los anticuerpos

Las mujeres vacunadas contra el coronavirus transmiten anticuerpos a los bebés amamantados, ofreciéndoles inmunidad pasiva contra la enfermedad, según descubrió la Universidad de Massachusetts Amherst a través un estudio realizado.

La investigación, publicada en la revista "Obstetrics & Gynecology", es la primera en medir la respuesta inmune a la vacuna de ARNm de covid-19 tanto en la leche materna como en las heces de los bebés amamantados por una madre inmunizada.

El autor principal del estudio, Vignesh Narayanaswamy, sostuvo que la investigación es "la primera en detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en muestras de heces de bebés de madres vacunadas", y subrayó su importancia ya que "las mujeres quieren saber si sus bebés tienen estos anticuerpos, y nuestro estudio muestra que los anticuerpos se transfieren a través de la leche materna".

En este sentido, el científico añadió que los anticuerpos se detectaron en los bebés desde un mes y medio hasta los 23 meses y destacó la importancia del estudio para que las madres con covid sigan amamantando.

El estudio estuvo compuesto por un total de 30 mujeres lactantes de EEUU, la mayoría de ellas trabajadoras sanitarias, que recibieron la vacuna de ARNm de covid-19 entre enero y abril de 2021.

Para el control de los resultados, se recolectaron muestras de sangre y de heces infantiles de 19 a 21 días después de recibida la vacuna, y se compararon con muestras prepandémicas de leche materna, gotas de sangre seca y heces infantiles para detectar las variaciones de los anticuerpos. Es así que se demostró que en las muestras de leche materna se encontraron los anticuerpos capaces de neutralizar la proteína Spike del SARS-CoV-2, y en cuanto a las heces infantiles, aproximadamente un 30% de las muestras también contenían anticuerpos.



Otra vacuna de Pfizer

El laboratorio estadounidense Pfizer anunció ayer que espera tener lista para marzo una vacuna contra la covid-19 adaptada a la variante Ómicron, para lo cual "la fábrica ya empezó a producir".

Lo informó el director ejecutivo de la compañía, Alberto Bourla, a la televisora CNBC, según la agencia de noticias AFP.