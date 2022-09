El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que firmó un decreto a través del cual le encomendó al Ministerio de Obras Púbicas "iniciar una acción que busca la nulidad" de los contratos de concesión de las autopistas del acceso Norte y Oeste.



"Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios", señaló el mandatario desde la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por el ministro del área, Gabriel Katopodis.

Presentación ante la Justicia

Katopodis afirmó que la cartera que conduce se presentará en la Justicia para que se declare la "lesividad y nulidad" de los contratos de concesión a Ausol SA y GCO, a cargo de los accesos Norte y Oeste, respectivamente, al advertir que esa negociación llevada adelante por la administración de Mauricio Macri fue hecha "a medida de las empresas".



"Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso y por el que el Presidente me ha indicado iniciar las acciones legales en los tribunales contenciosos administrativos federales", consignó Katopodis en conferencia junto al Presidente.



El Ministro sostuvo que no hubo "ninguna justificación ni parámetro" para consolidar la deuda a favor de las empresas concesionarias Ausol SA y GCO SA, que administran los accesos Norte y Oeste, respectivamente, y que llega en total a los 813.143 millones de dólares.



"En el transcurso de 2018, el Gobierno del expresidente Mauricio Macri dictó dos decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales, con un conjunto de acciones que, después de un minucioso análisis, establecimos como 'de vicio' y que determinan la nulidad absoluta", expresó el funcionario.



El ministro advirtió además que el expresidente Mauricio Macri "otorgó una dolarización al contrato" de las autopistas de los accesos Norte y Oeste sin que hubiera "ningún componente que justifique" esa medida.



"Se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria. En cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario. Pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual", planteó Katopodis.