La foto tan temida. El bloqueo de camioneros en varios ingresos a la CABA fue acompañado por un importantes despliegue de fuerzas de seguridad para garantizar el tránsito seguro a miles de automovilistas que colapsaron por la medida de protesta.

Fue un día agitado con bloqueos de camioneros en varios ingresos a la Ciudad de Buenos Aires y con una amenaza cierta de Hugo Moyano de ir a una huelga el jueves 14 si el martes no dan respuesta a sus reclamos salariales. En este contexto de alta presión, y en la previa de una reunión de alto rango de gremialistas en la que le pondrían fecha a una medida de fuerza, el Gobierno nacional activó ayer a última hora su herramienta más poderosa -el diálogo- para intentar frenar la protesta menos deseada de la CGT: un paro general.



El gobierno de Mauricio Macri convocó de urgencia ayer a la cúpula para evitar el paro general previsto para este mes de junio.



Según adelantó ayer uno de los tríunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid, la cúpula de la central obrera fue convocada a una reunión clave hoy jueves en la Casa Rosada a las 11 de la mañana. Por parte del Gobierno participarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el vicejefe, Mario Quintana; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Ernesto Leguizamón. En tanto, desde la CGT intervendrán el propio Schmid, Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Armando Cavalieri, Omar Maturano y Roberto Fernández.



La idea del Gobierno es ofrecer a los sindicalistas "alguna alternativa" a sus reclamos para frenar el paro.



Los sindicatos rechazan, entre otras cosas, medidas de ajuste económico y que se impongan límites a las alzas salariales por debajo de la inflación.



La convocatoria se produjo cuando el consejo directivo de la CGT se aprestaba a reunirse este mismo jueves para definir la fecha de un paro general en contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri.



El encuentro también llega después de que el líder del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, anunciara una medida de fuerza nacional para el jueves 14 si no dan respuesta a su reclamo salarial de un aumento del 27%, lejos del 15 que pretende el Gobierno.



"¿Qué vamos a decidir? Depende de lo que diga el Gobierno. Ellos tienen la pelota. Se metieron en un laberinto económico y nosotros esperamos soluciones", sostuvo Schmid ayer al ser consultado por la prensa.



Así, dejó entrever que el paro es una posibilidad concreta: "No se descarta el paro. Nosotros vamos a hablar con el Consejo Directivo. Ya hemos denunciado que de no mediar soluciones, va a haber un paro".



Si bien la CTA ya había anunciado una medida, Schmid dijo que no tuvo contactos. "Nosotros no hemos hablado con la CTA. Les pedí a los compañeros que no hagan discursos altisonantes y que no tiren fechas por arriba de la cabeza. Estamos todos con el mismo diagnóstico y estamos buscando soluciones".



Y cerró: "Todas la soluciones tienen que ver con corregir algunos aspectos del programa económico... Si quieren un acuerdo, tienen que manifestar públicamente que reabrirán paritarias, sin techo".



El argumento que esgrime la CGT para ir a un paro van desde el rechazo a las negociaciones del Gobierno con el FMI por el préstamo que rondaría los U$S 30 mil millones, el veto de Macri a la ley que limita los aumentos en las tarifas de luz, gas y agua y el tope del 15% a las subas salariales para contener la inflación.



A este reclamo se subió el peronismo esta semana de la mano de los senadores del bloque PJ-FpV que lidera Miguel Angel Pichetto.



El respaldo del peronismo no es casual ya que se produce en momentos de fuerte malestar con el oficialismo, especialmente por el impulso de la norma que le puso un freno a las subas tarifarias, que luego fue vetada por Macri.



"Seguramente habrá un paro general", dijo Héctor Daer, uno de los tres jefes de la CGT y referente de los llamados "gordos" a la salida de esta reunión. El jefe del gremio de Sanidad explicó que la fecha todavía no estaba definida y que surgiría de la reunión que el Consejo Directivo tendría hoy, en lo que aparecía como el anuncio del tercer paro general contra la política económica de Macri. Por su parte, Pichetto ratificó que no se tratarán en el Senado leyes que tengan impacto en el mundo del trabajo, como la reforma laboral.

Triaca habló de "actitudes mafiosas"



El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, rechazó ayer la presión del líder de Camioneros para acordar un aumento del 27%. "Las actitudes mafiosas ya no pueden ser toleradas", disparó.



Triaca, viajó a la ciudad de Ginebra, en Suiza, para disertar sobre "los empleos del futuro" en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero ayer usó algunos minutos para hablar sobre la coyuntura nacional.



Sin nombrarlo, le respondió al líder de Camioneros, Hugo Moyano, tras el ultimátum. "Las actitudes mafiosas, provengan del sector que provengan y que perjudican el derecho de los ciudadanos argentinos, ya no pueden ser toleradas", aseguró ante sus pares en el plenario.



"El Estado argentino se comprometió a colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos de corrupción. En una verdadera república, la Justicia debe actuar con las manos libres", consideró.