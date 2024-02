El vocero presidencial, Manuel Adorni, lamentó hoy "profundamente" que haya generado "semejante dolor" una publicación que se difundió en redes sociales, donde se editó la imagen del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con los rasgos de una persona con Síndrome de Down, y sostuvo que el presidente Javier Milei "no fue partícipe de semejante aberración".



"Lamentamos profundamente que se haya armado semejante dolor entre personas que nosotros respetamos más que a nada, y yo incluso en lo personal, tengo razones personales para decir esto", señaló Adorni en la conferencia de prensa que diariamente ofrece en la Casa Rosada.

La exdiputada nacional por San Juan y referente del Bloquismo, Graciela Caselles, había adelantado que iba a realizar una denuncia.





"Por supuesto, no fue partícipe de semejante aberración el presidente Milei", sostuvo el vocero, quien manifestó que entendía que "eso no ocurrió", al ser preguntado sobre si el jefe de Estado le había dado "like" a ese meme, que fue publicado en la red social X, el cual cree que "desapareció después", según dijo.



El vocero presidencial agregó: "Apelamos a que ese tipo de publicaciones en redes no vuelvan a ocurrir en ninguna parte, en ningún ámbito y bajo ninguna circunstancia porque nos parece extremadamente doloroso y a mí en lo personal me duele muchísimo también".