El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, junto a representantes del equipo económico del Palacio de Hacienda, ratificaron hoy a las autoridades de la Mesa de Enlace su intención de elevar las retenciones hasta un 15% para el conjunto de los complejos exportadores, entre ellos los del agro, y acordaron trabajar de manera conjunta para analizar la medida en diferentes cadenas productivas.



"Fue una reunión muy positiva, donde se pudo generar una mesa de diálogo. Hay objetivos de largo plazo en conjunto y vale destacar que Vilella coincide con la Mesa de Enlace en la preocupación de este aumento al 15% de los derechos de exportación, como así también en el concepto de que es el peor impuesto para el sector productivo", dijo la vocera de titular de la cartera agropecuaria, Jorgelina Traut, en una conferencia brindada horas después de la reunión.



Según aseguró Traut, desde Bioeconomía consideran que el 80% de las producciones "se van a encontrar en mejores condiciones que hasta hace una semana" por la devaluación, pero que "hay una preocupación puntual por economías regionales y lechería".



"En este punto vale destacar que hay un compromiso con las entidades de trabajar en conjunto en una mesa técnica para evaluar caso por caso qué sucede y con el objetivo de crear un mecanismo para modificar en aquel caso que lo amerite", aunque no especificó en qué consistiría ese mecanismo o cuáles serían las herramientas a adoptarse.



Durante la semana trascendió la intención del Gobierno nacional de aumentar las retenciones del conjunto de los complejos exportadores hasta un 15%, entre ellas, las producciones agroindustriales.



Así, de concretarse esta iniciativa, el maíz y el trigo pasarían a pagar tres puntos porcentuales más de derechos de exportación, mientras que la carne vacuna aumentaría su contribución en 6 puntos y la mayoría de las economías regionales en 15 puntos.



Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo tras el encuentro que se llevó a cabo en la Secretaría de Bioeconomía, que "los funcionarios de Economía que estuvieron presentes nos anticiparon que tienen la idea de gravar a todas las producciones con 15% de retenciones, no sólo al sector agropecuario, sino a todos los sectores exportadores de la Argentina".



Pino, en diálogo con la prensa, indicó que "como representantes del sector dijimos que no nos satisface ni estamos de acuerdo con la medida, pero sí estamos de acuerdo que el equipo económico, que a 48 horas de asumido, plantee un plan de gobierno que temporalmente va a necesitar el aporte del sector exportador".



Por otro lado, los funcionarios nacionales afirmaron, según dijo Pino, que se eliminarán las restricciones y cuotificaciones, como la imposibilidad de exportar determinados cortes vacunos o los volúmenes de equilibrio que determinan el saldo exportable de algunos granos.



Por su parte, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, que acompañó a Pino y a sus pares de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, y de Coninagro, Elbio Laucirica, detalló que "ante la intención de aumentar las retenciones a un 15%, hemos acordado analizar cadena por cadena y producto producto, porque entendemos que hay muchas producciones que no resisten ningún tipo de presión".



"Fue una reunión en la que pudimos seguir trabajando y tenemos que seguir en esa línea. Hay muchas economías regionales o producciones como la lechería que no resisten ninguna presión más allá de la mejora del tipo de cambio", resumió Achetoni también en diálogo con la prensa y concluyó: "cada vez que nos pidieron un esfuerzo lo hicimos y nunca más se sacaron (las retenciones)".



Asimismo, remarcó que una eventual suba de las retenciones "tiene que pasar por el Congreso. Lo que vamos a tener es una discusión previa con los equipos técnicos del gobierno para saber si podemos consensuar".



Por su parte, Castagnani manifestó que "siempre estaremos en contra de las retenciones, si bien entendemos el momento de la emergencia del país", al mismo tiempo que subrayó que "hay costos que estudiar que generalmente nos preocupan y no podemos ser irresponsables hasta que no tengamos bien los números que cambian día a día".



Además, hizo especial énfasis en descartar medidas de fuerza en protesta por la suba de la alícuota ya que plantear "esto a dos días de que asuma un gobierno es una irresponsabilidad. Hoy no hay pedidos de nuestras bases para ir a una medida".



Por último, Laucirica dijo que en estos momentos se está "ante un sinceramiento de la economía y esto hace que haya muchos perjudicados, como algunos sectores de las economías regionales, porque los beneficios de una devaluación no lo tienen, ya que venden en el mercado interno".



"Esto hace que el precio que reciban por su producción va a depender de la capacidad de pago del bolsillo de la gente y los costos internos. Es una situación en la que tenemos que estar con gran cautela", finalizó.