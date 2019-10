Aunque el Gobierno le puso fin el 19 de septiembre al congelamiento de las naftas, las petroleras no volvieron a aumentar los precios desde ese día. Eso, de todas maneras, podría cambiar en los próximos días.



Las empresas quieren recortar ahora, en los últimos días de gobierno de Mauricio Macri, parte del atraso en los surtidores antes de que Alberto Fernández asuma el 10 de diciembre como presidente.



Desde la secretaría de Energía confirmaron al sitio TN.com.ar que "hay una negociación en marcha con las provincias petroleras y las compañías del sector energético" para llevar el precio del dólar al surtidor.



La última vez que las empresas retocaron sus precios fue el 19 de septiembre cuando el Gobierno aprobó un aumento del 4%. Así, el Ejecutivo le puso fin al congelamiento de las naftas, iniciado el 15 de agosto por "los próximos 90 días", pero que solo duró 34 días.



Aquel día, el dólar cerró a $59,07, según el promedio realizado por el Banco Central (BCRA). Ahora, 40 días después, la divisa cotiza a $63,50 en el Banco Nación (BNA), es decir, una devaluación del 7,5%.



En el sector consideran que los precios en los surtidores están 20% atrasados respecto del valor internacional del barril de petróleo. Los estacioneros creen que el aumento puede ser gradual.



El precio del petróleo de Texas cayó ayer 1% hasta U$S 55,06 el barril y el Brent, de referencia en Europa, retrocedió 0,90% hasta U$S 60,65. El valor del crudo de referencia en EEUU fue afectado por el aumento de inventarios del petróleo y las dudas que surgen sobre la posibilidad de que se cierre un acuerdo comercial preliminar con China.