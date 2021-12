La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, trató ayer de despegar dudas sobre el futuro de la economía y las finanzas en Argentina al asegurar que "no hay motivo para una devaluación" del tipo de cambio, tampoco para un ajuste en el marco de una acuerdo con el FMI. Además, descartó un bono de fin de año para los jubilados y difundió cifras que dan cuenta de una fuerte recuperación del empleo registrado en el país, incluso, mayores a los niveles de prepandemia.

En su conferencia semanal en Casa Rosada, Cerruti argumentó que actualmente "no hay riesgo de una devaluación porque la brecha entre los diferentes tipos de dólares es menor que en otros momentos del año". Además, insistió en que "cualquier acuerdo FMI tiene que ser el marco de crecimiento para la Argentina", por lo que dio por hecho que no habrá un ajuste y puso por ejemplo, que no habrá recortes en el gasto social en el proyecto de Presupuesto 2022. Sin embargo, en lo inmediato descartó la entrega de un bono adicional de fin de año para el sector pasivo que se quedó con las ganas de un anuncio de este tipo en medio de la batería de medidas para favorecer a distintos sectores durante la campaña electoral.

"No se está evaluando, no existe esa posibilidad en este momento", añadió Cerruti.

Tampoco habría bono para beneficiarios de otros planes sociales como la Asignación Universal por Hijo. Sí confirmó el anuncio que se hizo esta semana de un bono de $8.000 como "aguinaldo" para 1.100.000 personas incluidas en el Plan Potenciar Trabajo que se pagará el 20 de diciembre.

La portavoz se tomó la mayor parte de su conferencia para ponderar la fuerte recuperación del empleo tras la pérdida producto de la pandemia por el coronavirus. En ese sentido, Cerruti anticipó algunos números de un informe que dará a conocer hoy el ministro del área laboral, Claudio Moroni.

De acuerdo con esas cifras, en septiembre pasado 129.000 trabajadores más se incorporaron al empleo formal desde diciembre de 2019, es decir, 1,2% más de lo que había en febrero de 2020.

"No sólo hemos recuperado lo perdido en la pandemia, sino que también empezamos en la senda de lo que se había perdido durante el gobierno anterior", afirmó Cerruti.

El informe también destaca que las familias tienen mayor capacidad de compra, ya que "el poder adquisitivo del salario aumentó en septiembre un 2,8% con respecto al mismo mes de 2020 y 1,6% respecto al de 2019". A partir de esto, se prevé que "la medición de noviembre, supere el nivel de 2019", y además, con el crecimiento del empleo acumulado hasta septiembre, el sector privado consiguió recuperar tres de cada cuatro trabajos asalariados registrados perdidos desde el inicio de la pandemia.

Cerruti destacó que el crecimiento del empleo es "sostenido en los últimos nueve meses", y señaló que se registra en "18 de 25 sectores y en 20 de las 24 provincias". Entre los sectores que muestran más actividad mencionó a los servicios informáticos, con un 13,3%; química y petroquímica, con 5,5%; metalmecánica, 4,2%; y automotores, 3,1%. Esos datos coinciden con el aumento de la recaudación que "creció por los impuestos ligados al empleo" en un 69,7%.