La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró ayer que desde el Gobierno nacional "no se descarta" la elaboración de una nueva normativa que favorezca a quienes decidieron recibir la vacuna contra el coronavirus, al considerar que las personas que optaron por inocularse en medio de la pandemia "deben tener una ventaja".

"Quienes se vacunan no sólo reciben un beneficio individual sino que aportan al bien colectivo. Así que tienen que tener una ventaja en relación a quien decide no aplicarse una dosis en medio de una emergencia sanitaria", aseveró Vizzotti en diálogo con radio AM 750.

Y agregó que "todavía no estamos en esa instancia" que requiera una normativa legal para fortalecer la vacunación, pero "no lo descartamos". "Son muchas las personas que quieren vacunarse y estamos trabajando para hacerlo. Casi el 80% de los mayores de 18 años recibieron al menos una dosis. Más del 50% de los mayores de 60 tienen el esquema completo de vacunación", destacó la funcionaria.

El Gobierno nacional oficializó ayer, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), las nuevas medidas que regirán hasta el 1 de octubre, por la pandemia de coronavirus, que incluyen la flexibilización de actividades recreativas y encuentros sociales, así como el aumento del ingreso de pasajeros diarios desde el exterior, en el marco del plan de aperturas anunciado el viernes por el presidente Alberto Fernández.

"Ahora el parámetro de alerta va a ser que aumenten las internaciones en terapia y que el sistema de salud esté tenso. Si logramos avanzar con el programa de vacunación la expectativa es que eso no suceda", destacó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en declaraciones radiales.

La ministra explicó: "Lo que anunció el Presidente (el viernes) es un punto de inflexión gracias a las coberturas de vacunación que tenemos y el desafío es que agosto sea el mes de las segundas dosis". También marcó que la "curva de casos, internaciones en terapia intensiva y muertes está bajando por octava semana consecutiva".

"Argentina ha logrado retrasar en todo este tiempo el ingreso de la variante delta como circulación predominante", evaluó Vizzotti. Asimismo, aseguró que "el haber bajado el cupo" de ingreso de personas al país "en abril fue una decisión que hoy nos dice que es acertada" porque "retrasó el ingreso de la variante delta".

En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales ya dispuso la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus para todos los agentes dependientes de la administración pública provincial.

Mientras que el Gobierno de Córdoba otorgará licencia obligatoria y sin percepción de haberes a empleados públicos mayores de 60 años que integran los grupos de riesgo por comorbilidades que no hayan querido recibir la vacuna.

En tanto, el Gobierno nacional prepara una norma para darles cobertura a los empleadores frente a trabajadores que eligieran no vacunarse a pesar de estar en condiciones de hacerlo y mientras inocularse no sea obligatorio. Se trata de una medida que empieza a ser discutida a nivel internacional y que en la Argentina sugieren con discreción las asociaciones de empresarios a la administración de Alberto Fernández.

A nivel mundial, varios países ponen condiciones a los trabajadores. Unos 237.000 franceses, según el Ministerio del Interior, salieron ayer a las calles de más de 100 ciudades, por cuarto sábado consecutivo, a expresar su rechazo a las medidas de control de la covid-19, especialmente contra el pase sanitario y la vacunación obligatoria para el personal de salud.

Otros 89 muertos y 9.803 contagios



Otras 89 personas murieron y 9.803 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 107.302 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.012.754 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.

De los 5.012.754 contagiados, 4.658.028 recibió el alta y 247.424 son casos confirmados activos. El reporte consignó que fallecieron 58 hombres y 31 mujeres.

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 84.899 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 20.076.112 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad. El viernes pasado se realizaron 122 mil testeos.

En los últimos siete días se registraron 82.990 casos, lo que da un promedio diario de 11.856. El promedio de la semana pasada había sido de 12.951. Es decir, se registró una baja cercana al 8,5 por ciento en los casos de covid-19. De esta forma, sigue la tendencia de las últimas semanas.

En los últimos siete días se reportaron 1.581 muertos, lo que da un promedio diario de 226. Esto representa una baja de más del 25 por ciento con respecto a la semana anterior, cuando el promedio fue de 305.