El Gobierno no descarta que para estas vacaciones de invierno sean habilitados vuelos de pasajeros de cabotaje. Serían sólo fronteras adentro, y sólo entre destinos donde no hayan habido casos recientes de Covid -19. "Es una posibilidad", dijo Paola Tamburelli, titular de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC). Aunque la funcionaria aclaró que la última palabra dependerá siempre de lo que diga el Ministerio de Salud.

"Hicimos una propuesta al ministro (de Transporte, Mario Meoni) de habilitar rutas dentro de Argentina entre aquellas provincias que no hayan tenido casos positivos de covid en el último tiempo y pensando en la temporada de invierno", dijo Tamburelli, en diálogo con Clarín. "Hay mucho para conversar todavía pero habría posibilidades", agregó.

La apertura parcial de los vuelos es también un reclamo que las agencias de turismo y las lineas aéreas "low cost" hicieron ante el ministro de Turismo, Matías Lammens, para poder reactivar al menos en parte el sector, hoy completamente paralizado por la cuarentena.

Dentro del foro Invertur están planteando que la reapertura del turismo de cabotaje será la vía de salida para evitar la quiebra del sector. "Hoy en China, el tráfico aéreo doméstico ya está al 50% de los niveles de 2019 y más del 90% de sus hoteles ya están abiertos. El movimiento interno en sus vacaciones de mayo llegó al 50-60% de 2019", señaló la entidad turística privada, cuyos encuentros agrupan a agencias y líneas aéreas. "En contrapartida, la recuperación aún no llega a los mercados internacionales, y no llegará en el corto plazo, dada la restricción de arribos internacionales por temor a un rebrote".

Hasta el momento, la única fecha concreta que tienen las líneas aéreas para retomar sus vuelos es el 1º de septiembre. Fue la propia Tamburelli quien, desde la ANAC, emitió la Resolución 144, que prohíbe la venta anticipada de pasajes antes de aquella fecha.

Pero en los hechos, los vuelos regulares no están prohibidos por la ANAC, sino por un DNU del Poder Ejecutivo que está vigente desde el 17 de marzo y, con las sucesivas ampliaciones, dejó todos los vuelos de pasajeros en tierra y sin fecha de retorno.

Dentro de las líneas aéreas y las agencias de turismo, la Resolución 144 de la ANAC y la fecha del 1º de septiembre fueron tomados como el horizonte hasta el cual se extenderá aquella prohibición (ya que ninguna aerolínea va a programar un vuelo si no tiene la posibilidad de vender los pasajes con anticipación). Pero Tamburelli aseguró que la ANAC no tiene atribuciones para decidir si se levanta o no la restricción. "Eso es una decisión del Presidente", dijo.

-¿Qué destinos están evaluando con potencial para habilitar una reapertura parcial? -preguntó Clarín.

-No me gustaría que trasciendan nombres porque hay gobernadores que están reacios aún a dejar ingresar gente de otra provincias estrictamente por riesgo sanitario, estamos conversando con todos.

-¿No hay gobernadores que empujan para tener vuelos?

-Al revés. Hay muchos que no. Tenemos que ser muy prudentes porque la situación es difícil y hay una decisión local que debemos respetar.

Fuente: Clarín