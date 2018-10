El oficialismo de la Cámara de Diputados aceptó el pedido opositor y finalmente no se reformará el régimen sobre el Impuesto a las Ganancias, que en la versión original del proyecto de Presupuesto 2019 contemplaba eliminar las exenciones que tenían los trabajadores sobre diferentes ítems de los salarios en la cuarta categoría: como viáticos y otros rubros.



La decisión se adoptó en una reunión plenaria de la comisión de Presupuesto. En ese marco, el presidente de la comisión, Luciano Laspina (Cambiemos) anunció que el oficialismo aceptará postergar el tratamiento de las exenciones de Ganancias que tienen algunos trabajadores, sea mediante leyes nacionales o convenios.



Se trata de exenciones que tienen un conjunto de trabajadores: viáticos, movilidad, bonificaciones especiales, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo.



El Gobierno pretendía recaudar 25.000 millones de pesos extra con cambios en la forma que se aplica el tributo. Ahora, en el afán de conseguir un acuerdo con el peronismo, el massismo y bloques provinciales, Laspina anunció la reforma de tres puntos reclamados por la oposición como Ganancias, y los plus especiales para los jubilados y pensionados de la Patagonia; ahora quedan pendientes de cambios los artículos referidos a la reestructuración de la deuda.



Para el oficialismo, es prioritario alcanzar un acuerdo, y emitir la próxima semana un dictamen con altos niveles de consenso.



Laspina también anunció que se mantendrá el plus diferencial que cobran los pensionados y jubilados de la Patagonia por zona desfavorable. En cuanto a la prohibición de que los ciudadanos que cobran la Pensión Universal del Adulto Mayor por Vejez pueden tener una actividad laboral, Laspina aclaró que se modificará ese artículo para que ese haber sea compatible con las personas que realicen una tarea.



Fuente: Télam