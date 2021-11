Mientras empieza a crecer en el mundo la preocupación por una variante de coronavirus de Sudáfrica, el Gobierno argentino adelantó ayer que impulsará un pase sanitario para eventos masivos.

El Poder Ejecutivo prepara esa medida para minimizar los riesgos de contagio en un contexto de mayor circulación en todo el país a raíz de las aperturas que se impulsaron después de las elecciones primarias.

Al encabezar ayer una conferencia de prensa en la Casa Rosada, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó que consensuaron en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) propiciar la implementación de un pase sanitario para las personas de 13 años y mayores que certifique que cuentan con el esquema completo de vacunación contra la covid-19 para poder realizar actividades de más riesgo, como participación en eventos masivos y actividades en espacios cerrados. Será para quienes tengan el esquema completo de vacunación al menos 14 días antes del evento y se podrá obtener "a través de la app Cuidar". La titular de la cartera de Salud dijo que se van a "postergar vuelos directos con el continente africano" ante la aparición de una nueva variante.

"El otro tema que estamos trabajando es que las personas que pudieron haber estado en el continente africano en los últimos 14 días y entraron por tierra o a través de buques, hagan la PCR independiente del esquema de vacunación, y hagan el aislamiento de 14 días con la PCR de alta para minimizar la posibilidad de ingreso de la nueva variante", explicó. La funcionaria llamó a "no subestimar los riesgos" e instó a la población a testearse.

La nueva variante detectada por primera vez en Sudáfrica y que algunos especialistas ya bautizaron como "Nu", tiene una cantidad muy alta de mutaciones y un "comportamiento epidemiológico preocupante", aseguró ayer el virólogo molecular Humberto Debat. En tanto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) también la clasificó ayer como "preocupante" y la designó como Ómicron, por la letra 15 del alfabeto griego.

Las autoridades globales reaccionaban ayer alarmadas ante la nueva variante, con la Unión Europea, Reino Unido e India entre los que anunciaron el endurecimiento de sus controles fronterizos mientras los científicos trataban de determinar si la mutación es resistente a las vacunas actuales.

El Gobierno de EEUU avisó ayer que a partir del próximo lunes pondrá restricciones a los viajeros procedentes de Sudáfrica y otros siete países del Sur del continente ante la aparición de "Ómicron".

En un comunicado, la Casa Blanca anunció que las restricciones incluirán, además de Sudáfrica, a Botsuana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Esuatini, Mozambique y Malawi.

Las principales bolsas internacionales registraban ayer fuertes caídas de hasta el 4%, mientras que el petróleo operaba con el barril hasta 8% a la baja, tras la detección en Sudáfrica de una nueva variante potencialmente más contagiosa, que podría ser resistente a las actuales vacunas.

La variante B.1.1.529 tiene un número "extremadamente elevado" de mutaciones y un "potencial muy alto de propagación", según indicó el virólogo Tulio de Oliveira de la Universidad de Kwazulu-Natal. La OMS informó que la nueva variante está siendo "monitoreada".

Los valores se derrumban frente a la posible adopción de nuevas restricciones; mientras que se fortalecen los activos más seguros, incluyendo los bonos del Tesoro, el yen y el oro. Al mismo tiempo, los inversores se muestran preocupados de que, debido a la inflación, los bancos centrales retiren sus políticas de estímulo antes de lo planificado, en momentos en que pueden establecerse nuevas restricciones a la economía debido a los rebrotes.

"Esta vez los bancos centrales no tienen margen para actuar. Tienen que elegir entre luchar contra la inflación o impulsar el crecimiento", indicó Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote a la agencia Bloomberg.

Si bien Ómicron va camino a convertirse en dominante en el sur de África, fuera de esa región se informaron hasta ahora pocos casos: en Hong Kong primero y ayer se descubrió también en Israel y Bélgica.



Canadá prohíbe la entrada de extranjeros que hayan viajado por el sur de África.

------ Destacado Fin ------



Más de 1.900 casos

Otras 25 personas murieron y 1.912 fueron reportadas con coronavirus (covid-19) en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.505 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.324.039 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.

Pronóstico sombrío de Kreplak

El ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, vaticinó que en el verano próximo podría haber algún tipo de rebrote de coronavirus, por lo que recomendó "continuar usando el barbijo" en los espacios cerrados o con mucha concentración de personas, y sostuvo que debería haber "un debate social" respecto de restringir la circulación de las personas no vacunadas contra el virus.

"En el verano podríamos tener algún tipo de rebrote pero no creo que nos lleve a tomar restricciones, no quiero decir nada con certeza porque en la pandemia las cosas van cambiando", afirmó Kreplak, quien destacó que "puede haber una ola (de contagios), sobre todo porque empieza a hacer mucho calor, hay aire acondicionado en lugares cerrados por lo que hay que ser muy cuidadosos, y mantener la ventilación en lugares cerrados". Y volvió a expresar su preocupación porque cerca del 35% de los niños de 3 a 11 años no estén anotados para vacunarse contra el coronavirus y pidió "sentarse a reflexionar" sobre la importancia de que la población esté inmunizada antes de que arribe el próximo invierno.