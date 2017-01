El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ratificó ayer la idea del gobierno de restablecer el sistema de pasantías al afirmar que la administración de Mauricio Macri apuesta a crear 300 mil nuevos empleos durante el 2017 mediante este programa para jóvenes que, argumentó, ‘no va en detrimento del derecho de los trabajadores‘.



‘En Argentina hay un problema muy grave de acceso al empleo. Durante los últimos cinco años no ha crecido el empleo y tenemos que generar empleabilidad: hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, cuatro millones de trabajadores en la informalidad y un millón y medio de desocupados’.



‘Estas iniciativas -aclaró- apuntan a ayudarlos a salir de la pobreza. Nuestro desafío es mirar la realidad. Hay que capacitar y dar incentivos para generar trabajo‘, consideró Triaca en diálogo con Cadena 3.



El ministro puso como ejemplo el modelo alemán, donde en los últimos años de formación del sistema educativo hacen prácticas en empresas para adquirir oficios.



‘En Argentina hacen falta muchos oficios‘, sostuvo, y enumeró desde la necesidad de soldadores en nuevos emprendimientos de Bahía Blanca hasta la formación en nuevas tecnologías, porque no se alcanza a cubrir la demanda de las empresas.



Según el funcionario, esta iniciativa ‘no‘ deberá ser entendida como medidas para promover una flexibilidad laboral y consideró que ‘los argentinos necesitan mejorar su sistema productivo, capacitarlos y dar incentivos para generar puestos de trabajo’.



Consultado sobre la resistencia que podría tener el concepto pasantía, Triaca explicó que en la historia reciente este tipo de medidas ‘se utilizaron sin control, de manera precaria, sin analizar el verdadero sentido que tiene que ver con la práctica formativa y la adquisición de conocimientos‘ en el ámbito laboral.



Por ello, el ministro consideró que de llevar adelante una política de pasantías se deberá imponer ‘mucho control‘ tanto del ‘Estado como de los gremios que participen en el proceso formativo‘.



‘Hay que sacarnos todos los prejuicios‘, consideró Triaca a cuenta del objetivo propuesto por su cartera, de promover la creación de nuevos empleos.



Al respecto, el titular de la cartera laboral afirmó que ‘un objetivo que nos podemos poner‘ es cumplir con la creación de unos 300 mil puestos de trabajo durante el 2017, mientras que señaló que ya ‘empezaron a desarrollarse‘ sectores como el agroindustrial y el comercial.



Los números oficiales de la AFIP, que el primer semestre del año mostraban índices negativos, ahora muestran una creación de empleo sostenida: ‘Empiezan a ser momentos donde decir la verdad y tener reglas de juego claras desarrollan oportunidades. Vamos a ir por ese sendero que es largo y cuesta pero produce resultados’, sintetizó Triaca.