En Santa Fe. Alberto Fernández (centro) visitó Santa Fe, en donde se refirió al esperado debate presidencial con Macri.

Después de que el candidato presidencial Alberto Fernández expresara su intención de debatir con Mauricio Macri, desde la Casa Rosada no tardó en llegar la respuesta. "Vamos a debatir. Es lo que corresponde".



En la Casa Rosada evitaron ayer hacer interpretaciones de las razones de Alberto Fernández para cambiar de parecer. Es que en un principio Fernández había sugerido que no tenía sentido debatir con un mentiroso, en referencia al presidente Mauricio Macri, que busca la reelección. "No opinamos sobre lo que dicen los demás. Estamos muy enfocados en nuestro trabajo", explicaron en Casa Rosada ante la consulta del diario Clarín.



La posición del Ejecutivo no sorprende. El Gobierno impulsó la ley 27.337 que obliga a un debate presidencial antes de la elección general y a otro antes de un hipotético balotaje. La sanción tuvo el apoyo del Frente Renovador y del peronismo federal.



El candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, introdujo un leve giro en su postura sobre el debate presidencial que, por ley, debería hacerse antes de las elecciones de octubre. En Santa Fe, donde estuvo ayer y el jueves pasado, señaló en una conferencia de prensa: "Debatiremos, con todo gusto. Me encantaría debatir con Macri. Eso sí: espero que esta vez no mienta".



Hace 45 días, era otra la postura de Fernández, que comparte fórmula con Cristina Fernández de Kirchner: el ex jefe de Gabinete consideraba que "no tenía sentido debatir con un mentiroso", refiriéndose al candidato de Juntos por el Cambio.



Suele decirse que el candidato que se siente ganador rehuye al debate. Y que reclama esa chance el que viene relegado en las encuestas.



Este año habrá, en principio, dos debates. El primero será el 13 de octubre, 15 días antes de las elecciones generales del 27 de octubre, en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. El segundo será el 20 de octubre, una semana antes del comicio. Por momentos se habló de que se iba a realizar en la Universidad de Buenos Aires. Si hubiera balotaje, se sumará un tercer debate el 17 de noviembre, cuando falten siete días para la segunda vuelta.



Le preguntaron ayer en Santa Fe a Fernández si ya tenía alguna pregunta preparada para el presidente. "No tengo preguntas porque Macri no las contesta. La campaña está guionada y no hay respuestas. Hay 4 millones de nuevos pobres y el discurso del Gobierno es que los chicos pueden andar con zapatillas blancas por las rutas. No entiendo nada", fustigó. Enseguida volvió a la consulta original. "Pero debatiremos, claro. Me es grato debatir", cerró.



Más allá de este contrapunto, Fernández, que fue jefe de Gabinete en la era K, sostuvo ayer al mediodía en Santa Fe que en las elecciones generales estarán "en debate dos modelos de país" y convocó a "socialistas, peronistas y votantes de Cambiemos a cambiar la historia".