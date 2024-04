El Gobierno ratificó que aún no incluirá a la vacuna contra el dengue en el calendario nacional de vacunación e instó a empresas farmacéuticas a “evitar presiones”, mientras el país atraviesa un brote histórico con 129 muertes y más de 180.000 casos.

En un largo comunicado, el ministerio de Salud recordó que la definición de la estrategia de inmunización contra el dengue “conlleva una enorme responsabilidad y no puede quedar sometida al interés de determinados sectores que desinforman y generan preocupación”.

En este sentido, el Gobierno recordó que “la ANMAT aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en abril de 2023, pero desde aquel momento ni el gobierno anterior, ni los infectólogos, ni los organismos internacionales alcanzaron el consenso para recomendarla como estrategia para incluirla en el calendario nacional de vacunación”.

“La vacuna continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad según el rango etario y regiones endémicas. En este proceso, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aún no la autorizó”, insistieron desde la cartera que dirige Mario Russo.

Además, “la mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote, tal como lo ha expresado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un reciente informe presentado sobre la situación del dengue en la región”, remarcaron.

En este sentido, el Ministerio de Salud indicó que seguirá llevando a cabo tareas de evaluación “con seriedad y compromiso sanitario, sin darle lugar a aquellos que buscan el desarrollo de negocios en detrimento de la salud de los argentinos”.

“Desde el Gobierno Nacional, no se avalará que la política o los medios de comunicación sumen miedo y confusión, y se seguirá avanzando con la convicción de preservar la salud de la población. Instamos a las empresas vinculadas con la producción de vacunas a evitar presiones que pretenden apresurar decisiones que pueden poner en riesgo a los argentinos”, agregaron

El Gobierno aprovechó el comunicado para recordar que “la eliminación del mosquito en el territorio es la primera línea de defensa para frenar el dengue y que la clave es el trabajo local y peridomiciliario para combatirlo”.

Además, las autoridades culparon al gobierno de Alberto Fernández por la situación. “Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente. Lo mismo ocurrió por parte del ejecutivo nacional quien no compró los larvicidas para las provincias desde el año 2022. No podemos repetir los errores del pasado”.