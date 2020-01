Reconocida defensora del proyecto político del expresidente Mauricio Macri, la fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, confirmó este miércoles 8 de enero que se sumará a la Mesa Contra el Hambre que impulsa el Gobierno nacional, luego de haber sido convocada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. La dirigente social, que desde hace muchos años atiende las necesidades alimentarias de centenares de personas del segmento más pobre en el barrio de Villa Soldati, se mostró esperanzada por el llamado del gobierno de Alberto Fernández, señalando que "para terminar con el hambre hay que dejar las posiciones políticas de lado".

"El ministro Arroyo me ofreció participar del Plan contra el Hambre y dije que sí", sostuvo la dirigente, quien desde hace años mantiene una cercanía con el anterior presidente, Mauricio Macri. Al argumentar su decisión se incorporarse a la iniciativa del actual mandatario Alberto Fernández, Barrientos señaló: "Es hora de que nos pongamos de acuerdo para tirar todos del mismo carro". Sobre la gestión del gobierno anterior, Barrientos no esquivó las críticas: "el presidente Macri se equivocó muchísimo en la parte económica y social, hubo muchas equivocaciones que llevaron a que las cosas no tuvieran control", señaló.

Hace unos días, en diálogo con Diario PERFIL, Barrientos ya había dejado trascender su optimismo en relación a la gestión del nuevo Gobierno, al destacar que "veo que van a trabajar mucho sobre la necesidad de la gente y salí muy contenta de la reunión con el ministro Arroyo. Es una persona agradable y abierta, con la que se puede hablar. Eso es fundamental. Le conté lo que hacemos. Le dije que los comedores no tienen que existir; sí, el trabajo digno para la gente. El coincidió. Quiere solucionar el hambre. Voy a colaborar en lo que pueda y tengo esperanza en lo que pueda hacer este Gobierno".

Este miércoles, la dirigente reafirmó que "es muy bueno lo que están haciendo con las tarjetas alimentarias" recientemente lanzadas por el ministerio a cargo de Arroyo, y consideró que ese instrumento de atención a los sectores más vulnerables "es distinto a muchos de los planes que se venían dando sin control". "El otro día me reuní con el ministro Arroyo y charlamos sobre ese tema", agregó Barrientos en declaraciones hechas este miércoles a la radio Futurock.

Fuente: Perfil.