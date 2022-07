La Mesa de Enlace realiza hoy una “Jornada Federal de Demandas” que incluye un cese de comercialización de granos y hacienda por 24 horas. Y la decisión provocó malestar en el gobierno nacional, que salió a responder públicamente con sus principales voceros.

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti calificó la medida de fuerza como “un paro político de las patronales que no tiene ningún motivo”.

“Los temas que ellos ponen en discusión, como la falta de gasoil, fueron temas en algún momento. Sostener un paro por un reclamo ya solucionado... Son decisiones políticas que toman las entidades. Esperemos que no impacte demasiado en los que trabajan todos los días”, criticó la funcionaria en declaraciones a la radio AM530.

Para Cerruti, ”los sectores concentrados” presionan de todas las formas posibles “para conseguir una devaluación, cosa que ya dijeron la ministra (Silvina Batakis) y el Presidente (Alberto Fernández) que no va a suceder”.

En se sentido, la portavoz recordó que la semana pasada hubo “de manera feroz y desestabilizante” una serie de “intentos de golpes de mercado que intentaron forzar la devaluación con corridas lunes y martes, pero eso no sucedió”.

“Hay sectores que no quieren que las medidas (que toma el Gobierno) sigan en el sentido de que haya más redistribución cuando hay crecimiento y creación de empleo”, apuntó.

En la misma entrevista radial, Cerruti pidió avanzar con una iniciativa del kirchnerismo que quedó postergada: “Tenemos que discutir en el Congreso la renta inesperada, que es una medida que están tomando en todo el mundo. Es un proyecto prioritario. No puede ser que, en el momento en que hay un panorama de hambruna mundial, hay sectores que quieren llevarse toda la renta que puedan por la guerra”.

Para reforzar su postura, la vocera del Presidente pauntó que en la Argentina no hay real conciencia de lo que está pasando en el mundo: “En Alemania están las rutas cortadas porque no hay fertilizantes ni gasoil. No es el caso de Argentina. Escuchar el relato del día a día en Europa, que creen que en invierno no van a tener gas en las casas... Nosotros estuvimos en un resort (durante el G7) que no tenía aire acondicionado porque no saben cuánta energía van a tener el año que viene”.

“La situación de Argentina es de mucho privilegio dentro de esa situación, porque nosotros tenemos el problema de la inflación y de la falta de dólares, pero tenemos crecimiento y creación de empleo”, agregó sobre el tramo final de la charla.