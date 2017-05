Director del Indec. Jorge Todesca informó que los datos de junio se informarán el 11 de julio con cobertura en 39 ciudades.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunció ayer el lanzamiento del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional, que relevará los valores de bienes y servicios en 39 ciudades de todo el país, y que comenzará a difundirse el 11 de julio.



La realización y publicación de este índice ‘no es un proyecto aislado, sino que forma parte de una estrategia integral, que desde el inicio busca reinsertar al Instituto en el escenario estadístico mundial‘, destacó ayer el director del Indec, Jorge Todesca, durante una conferencia de prensa.



La publicación del IPC Nacional no significará que se dejará de informar la variación del IPC que hasta ahora se venía realizando en Capital Federal y el Conurbano, sino que será otro indicador.

Todesca se abstuvo de decir cuál de estos dos indicadores tomará en cuenta el Banco Central o el Ministerio de Hacienda a la hora de tener que hacer reajustes por el Coeficiente de Estabilización de Referencia, o por Metas de Inflación.



‘Nosotros sólo nos limitamos a tratar de lograr la mayor y mejor información posible, para que luego las autoridades decidan cuál van a utilizar‘, dijo el funcionario, que estuvo acompañado por el director Técnico del organismo, Fernando Cerro, y la directora de Índice de Precios de Consumo, Alejandra Clemente.



El IPC Nacional se elaborará en base a un relevamiento realizado por el Indec junto con las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE) en un conjunto de 39 aglomerados urbanos en todas las provincias del país. Sus resultados no se desagregarán por provincia, sino a nivel nacional y de las seis regiones estadísticas: Gran Buenos Aires, que tendrá una ponderación 44,7% del índice; Cuyo (5,2%), Noreste, (4,5%) Noroeste (6,9%), Pampeana (34,2%) y Patagónica (4,6%). A partir del 11 de julio comenzará su difusión, con los datos a nivel Nación y desagregado por cada una de las regiones, y con los valores desde enero hasta junio inclusive.



Una de las diferencias en el método de medición es que ahora el IPC Nacional se dividirá en 12 rubros, en lugar de los 9 que actualmente tiene el IPC de Capital Federal y Gran Buenos Aires, adoptando así los estándares internacionales. Sin embargo ‘esto no hará una diferencia en el resultado final‘ de la medición de la inflación, sino que ‘permitirá precisar cuáles son los movimientos de precios‘ que se dan en cada rubro, explicó Cerro.



Por ejemplo, el actual rubro Transporte y Comunicación se dividió en dos, para precisar los movimientos de tarifas que hay en estos servicios. También ‘Comer afuera‘ que antes integraba el rubro ‘Alimentos y Bebidas‘, pasó a formar parte de ‘Restaurantes y hoteles‘.



Esta no es la primera vez que se intenta elaborar un IPC de cobertura nacional. En el 2005 comenzó la publicación del Índice de Precios al Consumidor Nacional, proyecto que quedó trunco en 2008, en el marco de la intervención dispuesta por el Gobierno de Néstor Kirchner al organismo. Hubo otro intento en 2013 de la mano de Axel Kicillof que tampoco llegó a buen puerto.