El Ministerio Público Fiscal confirmó este mediodía la elevación a juicio oral de la causa principal por los abusos sexuales ocurridos en el Instituto Próvolo, la institución educativa para hipoacúsicos y sordos que dependía de la Iglesia y funcionaba en la calle Boedo de Luján.

En esa causa principal son cuatro los imputados: los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi y los empleados Armando Gómez y Jorge Bordón. Corradi recibió el beneficio de prisión domiciliaria por su avanzada edad y sus problemas de salud, mientras que el resto de los imputados se encuentran alojados en el penal de Boulogne Sur Mer. En esta causa principal había un quinto imputado que fue desvinculado de la investigación al ser declarado inimputable.

Aún no hay fecha para el juicio y todavía existe la posibilidad de que los acusados, a través de sus defensores, presenten oposiciones al pedido de elevación a juicio realizado por el fiscal Gustavo Stroppiana. Si esto ocurre, un juez de Garantías deberá resolver la solicitud. Con respecto a la modalidad que tendrá el juicio, será oral pero no público, con el objetivo de proteger a las víctimas en un caso tan sensible.

La causa se inició con la denuncia de algunos ex alumnos del Próvolo, quienes explicaron en la Legislatura (a fines de 2016), a través de intérpretes, lo que habían vivido en ese lugar. Desde ese momento se agregaron decenas de denuncias y se abrieron varios expedientes paralelos. Incluso el tema tuvo repercusión nacional e internacional por las vinculaciones del Instituto con la Iglesia y otros sitios similares en Italia y La Plata.

En tanto, las causas secundarias que se abrieron contra directivos, profesores, psicólogas de la institución y contra las monjas Asunción Martínez y Kumiko Kosaka por ser partícipes secundarios y encubrir los abusos, aún no ha sido solicitada la elevación a juicio. En el marco de esta causa, los abogados defensores de las monjas han denunciado a los intérpretes de señas y peritos del Cuerpo Médico Forense por falsas interpretaciones y falso testimonio.

Fuente: MDZ