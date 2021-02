En medio de las discusiones en torno a la efectividad de la vacuna Sputnik V y la posibilidad de que las embarazadas puedan aplicarse la dosis, el Ministerio de Salud de La Nación confirmó a Télam que ahora las mujeres gestantes podrán recibir la dosis y esto generó distintos interrogantes.

De acuerdo a la nueva resolución del Ministerio, las embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas inmunocomprometidas o con enfermedades autoinmunes pueden recibir la vacuna Sputnik V y fue la infectóloga Florencia Cahn quien confirmó la información a dicha agencia de noticias.

Mediante un comunicado, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), aseguró que “se excluye el concepto de contraindicación para la vacunación contra la Covid-19 para embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas inmunocomprometidas que formen parte de los grupos que pertenecen a la población objetivo por vacunar”.

Sin embargo, hicieron la salvedad de que las embarazadas podrán darse la dosis “siempre y cuando la plataforma de la vacuna utilizada no sea a virus vivos y atenuados” y como no es obligatorio, por supuesto, podrán elegir si aplicarla o no durante el período de lactancia o distintos estadios de la gestación.