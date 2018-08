El histórico debate para convertir en ley el proyecto para la legalización del aborto, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, tendrá hoy su día clave en el Senado donde sin bien el resultado de la votación se mantendrá en incógnita hasta el final, el rechazo de la iniciativa arrancará con ventaja: El "No" contaba anoche con 37 votos, más de la mitad de la Cámara Alta, es decir, mayoría propia para rechazar la iniciativa.



Sin embargo, las negociaciones de última hora pueden torcer el destino final del proyecto.



El debate, que divide aguas en la sociedad y en los propios legisladores de las distintas bancadas arrancará muy temprano. Las autoridades del Senado decidieron adelantar el inicio de la sesión para las 9.30 y se estima que la misma podría durar unas 12 horas. Los cálculos coinciden en que 37 senadores votarán contra la legalización del aborto. Se espera que 31 voten a favor. Mientras que a su vez hay 2 indefinidos, un ausente y otro que puede abstenerse (son 72 senadores en total).



Un documento realizado de manera colaborativa por la ciudadanía a iniciativa de una organización feminista refleja que, en este momento, 37 senadores están en contra del proyecto aprobado en la Cámara Baja, 26 lo apoyan, 2 se abstienen y 7 no se han pronunciado.



La cifra de legisladores que darían su visto bueno a la iniciativa asciende a 31 si esta se modifica y se reduce el plazo para interrumpir un embarazo de 14 a 12 semanas, se incorpora la objeción de conciencia y no se penaliza a los médicos que se nieguen a practicar un aborto. Si el proyecto de aborto legal es aprobado con modificaciones, volverá a Diputados en revisión.



Se espera que la votación del proyecto, que hace dos meses fue aprobado en Diputados, sea intensa y reñida, como ya ocurrió el pasado 14 de junio, cuando la Cámara Baja terminó dando el visto bueno a la iniciativa que establece que toda persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas.



Según pediatras, a las 14 semanas el feto mide 12 centímetros. Tiene formado todos sus órganos. Sólo queda que maduren los pulmones, el sistema nervioso central y los riñones, que ya han comenzado a producir su propio líquido amniótico.



Según aclaró el obstetra Mario Sebastiani, las complicaciones por aborto son muy bajas en el primer trimestre y luego aumentan en el segundo trimestre. Por eso la mayoría de las legislaciones lo permiten antes de las 14, 13 o 12 semanas.



La grieta generada por el proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ubica a los parlamentarios de todos los sectores en ambas veredas de la controversia.



La tensión en el Congreso podría motivar a que el grupo a favor del aborto (se identifican con pañuelos verdes) acepte modificaciones hacia algo más "moderado", para que el proyecto no muera en el Senado y así revertir la ventaja de quienes rechazan el aborto (se identifican con pañuelos azules). De ser así, el texto, que cuenta con media sanción de los diputados, deberá volver a la Cámara Baja para tratar los cambios y finalmente convertirse en ley.

Esperan que la sesión empiece a las 9,30 y dure unas doce horas.



Si bien llegó a manifestarse contra el aborto, el mismo presidente Mauricio Macri fue quien abrió el debate. "Estoy a favor de la vida, pero no se la impongo a nadie", dijo el presidente en febrero pasado, frente a legisladores en la quinta presidencial de la localidad bonaerense de Olivos.



El encuentro en Olivos se encuadró en el debate habilitado por el Gobierno sobre una eventual ley que habilite legalmente el aborto en la Argentina. El Presidente tiene una postura tomada de su oposición y lo hizo saber durante la reunión. Allí, el jefe de Estado les dijo a los legisladores que "hay libertad de conciencia", pero ratificó su posición "a favor de la vida".



Solamente ocho de los 25 senadores oficialistas de Cambiemos pueden votar hoy a favor, mientras que en el interbloque Argentina Federal, que integra el justicialismo, hay más adhesión al proyecto.





Gran operativo de seguridad



El debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo contará con un importante operativo de seguridad dentro del Congreso y en las inmediaciones del parlamento, donde se espera que una multitud siga la votación. La Policía Federal Argentina estará a cargo de la seguridad en el interior del Congreso, en Plaza de Mayo y en la Catedral. La cantidad de uniformados que participarán del operativo no fue revelada.

Pensando en una consulta popular



Los legisladores que apoyan la ley maniobran para evitar una derrota en el Senado que parece inevitable y trazaron dos caminos posibles: aceptar más modificaciones o convertir el proyecto en una consulta popular y que decida la sociedad en las urnas. Esta alternativa sería la última pero está en carpeta si no tienen otra opción que perder la votación. "No podemos dejarlos sin nada", coincidían, en charlas informales.