El Gobierno de Rusia aprobó ayer el uso de su vacuna contra el coronavirus Sputnik V para personas mayores de 60 años. Se trata de la vacuna que el jueves pasado llegó a Argentina para ser aplicada a sus habitantes.

Según fuentes oficiales, el presidente ruso Vladimir Putin, de 68 años, "dará a conocer él mismo" el momento en que se la aplicará. "El Ministerio de Salud aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento y la vacuna Sputnik V fue aprobada para todas las personas mayores de 18 años", anunció el ministro de esa cartera, Mijail Murashko, a la televisora estatal Rusia 24.

"Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus", subrayó el funcionario.

La aprobación fue anunciada después de que el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya ratificara el viernes pasado que comprobó la eficacia de la vacuna para los mayores de 60.

Hasta ahora, esa vacuna, que comenzó a usarse masivamente el 15 de diciembre, solo se aplicaba a personas de entre 18 y 60 años. Murashko señaló que, tal como dijo el viernes el Centro Gamaleya, los últimos estudios determinaron que la Sputnik V no produce efectos adversos en los mayores de 60.

"Se hicieron análisis clínicos sobre el uso de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años y los expertos confirmaron su seguridad y su eficacia", dijo el ministro, según la agencia de noticias rusa Sputnik.

La semana pasada, Putin, de 68 años, informó en conferencia de prensa que no se vacunaría todavía porque aún no estaba probado que la Sputnik V fuera eficaz para personas de su rango etario.

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo entonces el mandatario.

Tras el anuncio de Murashko, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que Putin "dará a conocer él mismo" el momento en que se aplicará la vacuna.

Aquellas declaraciones de Putin generaron polémica, principalmente en la Argentina, el primer país extranjero en autorizar la vacuna Sputnik V el miércoles pasado, un día antes de que llegara por vía aérea a Buenos Aires un cargamento con las primeras 300.000 dosis.

En tanto, en Rusia muchas personas se quejaron a través de las redes sociales porque Moscú suministraba masivamente el inmunizante a otros países antes que a sus propios ciudadanos.

En respuesta, el primer ministro Mijail Mishustin anunció que el gobierno suministrará casi 6,5 millones de dosis de Sputnik V a sus centros médicos entre enero y febrero de 2021.

La Sputnik V mostró una eficacia de 91,4% en el último control efectuado.

Fraccionan dosis para provincias

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó ayer que por estas horas se lleva adelante el fraccionamiento de las 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, para enviar a cada provincia.

"Ahora se están fraccionando estas primeras 300.000 dosis de la vacuna para mandar cada lote a las distintas provincias, destinadas al personal de salud, y dentro de ese grupo, se priorizará a aquellos que más contacto directo tienen con el virus", afirmó.

Comentó que, "tras los simulacros de vacunación, hemos calculado que entre 8 y 12 minutos llevará la aplicación de la vacuna a cada ciudadano". Detalló que "en enero y febrero terminaremos de completar la llegada de 20 millones de vacunas Sputnik V, y con eso vamos a comenzar la campaña de vacunación masiva".

En esa línea, agregó que "además, hay en el contrato con Rusia un backup de 5 millones de dosis más que la Argentina puede hacer uso en el caso de que sea necesario".

"Esto, aparte de lo que entregará el laboratorio Astra-Zeneca entre abril y marzo, y el convenio Covax de 9 millones de dosis más", añadió el ministro.

Rossi destacó que "el traslado a las provincias está a cargo de una empresa privada por medio de camiones con suficiente refrigeración". Remarcó que "las Fuerzas Armadas van a participar de diferentes maneras en distintas provincias: en algunas, ya están designados qué regimientos van a ser grandes centros de vacunación, como en Tierra del Fuego, en San Juan y en La Rioja".



En Buenos Aires

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, informó que la primera etapa de vacunación comenzará la próxima semana "con los trabajadores de las unidades cerradas y cuidados intensivos" para avanzar de manera gradual a "la totalidad de la población".

Télam