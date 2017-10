El papa Francisco recibirá en diciembre a la familia de Santiago Maldonado, el joven que estuvo desaparecido desde el 1 de agosto tras participar de una protesta mapuche que fue reprimida por la Gendarmería y fue encontrado muerto en el río Chubut hace una semana.



Fuentes eclesiásticas en Roma y Buenos Aires consultadas por DyN dijeron que el pontífice recibirá a la familia Maldonado una vez que regrese de su visita apostólica a Bangladesh y Myanmar, programada entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre.



Las mismas fuentes manifestaron que el Papa se comunicó telefónicamente con familiares de Maldonado tras recibir una carta de la madre del joven, Stella Maris Peloso, y le transmitió su disposición a mantener un encuentro con ellos en el Vaticano.



"Todavía no está confirmada la fecha ni la modalidad del encuentro, es decir si será una audiencia privada en el Palacio Apostólico o un encuentro más íntimo en la Casa Santa Marta, donde reside el pontífice", dijeron a DyN voceros eclesiásticos. Desde el inicio de su pontificado Jorge Bergoglio manifestó su sensibilidad y cercanía a padres y familias de víctimas de tragedias, con quienes se comunicó telefónicamente o por carta.



El Papa también recibió en el Vaticano a familias que sufrieron hechos traumáticos, entre otros a madres de la tragedia de Cromañón y parientes de las víctimas del siniestro ferroviario de Once.



El domingo, la Conferencia Episcopal Argentina expresó su "respeto, afectuosa cercanía y oración" a la familia Maldonado, tras conocer la muerte del joven, y rogó para que "se llegue a la verdad y a la justicia".



"Ante el dolor por la certeza de la muerte de Santiago A. Maldonado que nos ha conmocionado, queremos expresar a su querida mamá y a la entera familia nuestro respeto, afectuosa cercanía y oración", manifestaron los obispos.



Los integrantes de la mesa ejecutiva de la CEA pidieron a Dios que "les dé consuelo, fortaleza y esperanza y a la Virgen María los acompañe con tu ternura maternal" e invitaron a todos a "unirse a estos sentimientos". "También rogamos para que se llegue a la verdad y a la justicia que necesitamos y que contribuyan al encuentro fraterno de los argentinos", concluyeron.



Los primeros resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Maldonado -con m"s de 700 fotos y 20 horas de video, descartó lesiones u orificios de bala ni otras contusiones. Queda, entonces, la entrega del cuerpo a Sergio Maldonado. Voces alrededor del caso estiman que la entrega no ocurrirá pronto: hay, por lo visto, una fuerte chance de que se realicen nuevos estudios.