Por la vida. El lunes el Papa dejó en claro su postura contra el aborto.

En medio del debate por la despenalización del aborto que divide aguas entre el gobierno argentino y la Iglesia, el Papa Francisco le agradeció este martes al presidente Mauricio Macri la carta que le había enviado el 13 de marzo pasado, cuando se cumplieron cinco años de su llegada al Vaticano. Y allí, Jorge Bergoglio aprovechó para dejar un mensaje y le recordó al líder del PRO que "el futuro se construye con justicia social".



La misiva papal está fechada el 21 de marzo y tiene tres párrafos. Arranca agradeciendo el saludo presidencial y termina recordando que ora por su familia y, ya un clásico, le pide al mandatario que rece por él.



De tono protocolar, en la misiva, Francisco dice: "He recibido la carta de felicitación que me envió con motivo del quinto aniversario de mi elección. Agradezco sus palabras de aliento y cercanía".



El Santo Padre continúa: "Asimismo, lo animo a seguir trabajando en su alta misión al servicio del bien de esa Nación, sabiendo que el futuro se construye con el aporte de todos, desde la justicia social, el encuentro y la búsqueda de la unidad, que ayuda a superar los conflictos y siembra alegría, esperanza y paz".



Francisco agrega en su carta: "Le aseguro mi oración por usted, su familia y por el querido pueblo argentino, que llevo en mi corazón".



Y concluye como es ya su costumbre al solicitar: "Le pido, por favor, que no se olvide de rezar por mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen Santa los cuide".



En el Gobierno recibieron con beneplácito la carta. Entendieron que se trata de un mensaje de distensión y cercanía luego de varios meses de tensión.



El último punto de conflicto fue la decisión de Macri de habilitar la discusión del aborto en el Congreso. No obstante, fuentes oficiales dejaron claro que el Presidente hizo saber al Papa su postura personal en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.