La dirigente social Milagro Sala, detenida en el penal de Alto Comedero por los supuestos delitos de extorsión, asociación ilícita y fraude a la administración pública, recibió una carta del Papa Francisco en la que el pontífice le manifiesta su “acompañamiento a través de la oración”, y le asegura “comprender su dolor”, en respuesta a otro escrito enviado recientemente al Sumo Pontífice por la líder de la organización Tupac Amaru, según difundieron hoy voceros de la Organización.

“Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto”, sostuvo el Papa.