En Tres de Febrero. Macri comió un asado y habló ayer de obras con 15 intendentes de Cambiemos. Les pidió controlar el gasto.

El presidente Mauricio Macri busca poner en marcha mediante el uso de DNU los temas calientes del verano como modificar algunos artículos de la ley de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), endurecer los controles para el ingreso de inmigrantes y el calendario de feriados 2017 que quedaron fuera de tratamiento del Congreso.



Según trascendió en los medios nacionales, Macri firmará en las próximas horas dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU): la reforma a la ley de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART); y el calendario de feriados; y un tercer decreto reglamentario vinculado con la cuestión migratoria, tema que escaló en el debate de los últimos días.



La inminencia de estos decretos fue informada a los ministros que participaron el lunes de la reunión de Gabinete encabezada por el Presidente, contaron a Clarín fuentes de la Casa Rosada. Aunque no trascendieron detalles sobre el contenido, el decreto migratorio estaría ligado a acortar los plazos para la expulsión del país de los extranjeros que hayan delinquido. Serían modificaciones al decreto reglamentario de la ley de Migraciones vigente, que fue sancionada a finales de 2003.



El Gobierno trabaja en este tema hace tiempo y el Presidente dio una pista en su primera conferencia de prensa del año: “Hay que actuar preventivamente, y poder decir: ’Señor, me informan que usted cometió una serie de delitos en su país, acá no es bienvenido’”, expresó. Además, demandó que “si alguno que vino, acá lo condenamos, y en mitad de la condena lo queremos enviar a que termine la condena en su país, no podemos tardar ocho años, es una locura. Tenemos que poder hacerlo en semanas”. Sin afectar el espíritu de la ley de Migraciones, el decreto apuntaría a agilizar estos plazos, como planteó el Presidente.



El Gobierno se aleja así de la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso en febrero. La reforma del régimen de ART, para bajar la litigiosidad laboral, y la ley de feriados, quedaron pendientes del año pasado. La primera llegó a tener media sanción del Senado en diciembre, y la segunda ni siquiera llegó a tratarse.