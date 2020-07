El Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, confirmó que tiene coronavirus, marcando que se encuentra asintomático y haciendo el aislamiento correspondiente.

"Hace instantes me confirmaron que el hisopado que me realicé anoche dio positivo para COVID-19. Me encuentro asintomático y aislado en Bs As. Mis colaboradores dieron negativo a la misma prueba. Todos mis contactos estrechos están siguiendo el protocolo", publicó el funcionario en sus redes sociales.

Hace instantes me confirmaron que el hisopado que me realicé anoche dio positivo para COVID-19.



Me encuentro asintomático y aislado en Bs As. Mis colaboradores dieron negativo a la misma prueba. Todos mis contactos estrechos están siguiendo el protocolo. — Martin Gill (@martinrgill) July 8, 2020

"Desde que comenzó la lucha contra esta pandemia hemos trabajado incansablemente en mejorar la infraestructura sanitaria de la Argentina, construyendo y ampliando hospitales", agregó Gill, en un hilo de Twitter.

"Cumplo mi rol como trabajador esencial y circulo con la autorización correspondiente, de tal modo que no he violado disposiciones que tengan que ver con la cuarentena que impera en diversas regiones del país", completó.

Gill es intendente electo con licencia de Villa María Córdoba, donde se aseguró que había roto el aislamiento algo que el funcionario negó anoche.

"Fui adoptando todas las medidas preventivas para evitar el contagio, pero, en mi caso, no han sido suficientes", explicó el Secretario de Obras Públicas.

"Como lo plantea nuestro presidente @alferdez, estamos atravesando el momento más difícil. Es clave cuidarnos para minimizar el riesgo de contagio todo lo que se pueda. Agradezco las muestras de preocupación, cariño y afecto. Cuidémonos más que nunca", concluyó.