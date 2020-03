Al comienzo de la sesión, presidida por la titular del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, se dio ingreso inicialmente al pedido de acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para designar al actual juez Daniel Rafecas como nuevo Procurador General de la Nación y también se retiraron pliegos remitidos con anterioridad.

Al inicio del debate, el senador pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos) como miembro informante puntualizó que lo que se estaba tratando "no es una iniciativa aislada", sino que forma parte de un paquete de decisiones llevadas adelante por el gobierno nacional.

El senador por La Pampa recordó la audiencia que se realizó la semana pasada en un plenario de comisiones en el que participaron varios funcionarios nacionales, entre ellos el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y especialistas de la seguridad social.

"Hay una gigantesca asimetría entre el régimen general de jubilación y los especiales" enfatizó Lovera, antes de advertir que "paso de ser de un sistema solidario a un sistema tremenda injusto" y que ahora con esta ley se busca "tratar de tener algo de equidad y justicia, en un régimen de jubilaciones que están entre las más altas del país, y por la gran disparidad que existe actualmente en la materia".

Luego el senador por CABA, Martín Lousteau (Cambiemos) en calidad de miembro informante por el dictamen de minoría consideró que "el sistema no es equitativo ni sostenible" ya que "con esta ley van a cobrar el 93% móvil del promedio de los últimos 120 meses y el 75% de los jueces tiene más de 10 años en el cargo".

El proyecto establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial del sector, que hoy es del 82 por ciento del último sueldo y que, en el futuro, se hará en base al promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.

Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder, en el caso de los hombres, al beneficio jubilatorio pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres. Para acceder a este régimen deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.

Al momento de los cierres, el titular del bloque Cambiemos, senador por Formosa, Luis Naidenoff, sostuvo que "nosotros podemos compartir esta idea de avanzar con terminar en serio con los regímenes especiales y la situación de privilegio en Argentina pero ha existido un punto de inflexión en el Plenario de Comisiones quedó en evidencia que aquí no se modifica ningún tipo de régimen especial, no se tocan privilegios, no se modifica el 82% móvil y lo definieron como un proyecto de mesura".

"Con este proyecto, únicamente están abarcando el 7% del régimen total de las jubilaciones especiales que siguen siendo insustentables", agregó el senador de Formosa.

Por último, el jefe del bloque Frente de Todos, senador por Formosa, José Mayans manifestó que "nunca el sistema previsional argentino dio déficit entre 2008 y 2015. En cambio en el periodo que Cambiemos fue gobierno hizo caer todo el sistema empresario e industrial argentino con las importaciones, por eso cayó el empleo y el sistema previsional se resintió".

"Vamos a acompañar el pedido del Poder Ejecutivo porque no tenemos ninguna dualidad y tenemos la intención de que el Presidente tenga un buen mandato para eso debemos superar esta crisis y respetar la Constitución", concluyó.