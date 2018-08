El abogado Carlos Beraldi, a cargo de la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner, aseguró que el allanamiento en el departamento de la ex mandataria en Recoleta "es ilegal". "Por disposición del juez (Claudio) Bonadio me fue obligado a retirarme del domicilio y así evitar que yo, como abogado defensor, controle el procedimiento", señaló.

En este sentido, el letrado indicó que se consagró "una clarísima arbitrariedad e ilegalidad del procedimiento, que contraría expresamente lo que el Congreso de la Nación ayer aprobó". "El Senado hizo específicamente mención de que el abogado defensor iba a estar dentro del edificio para controlar, y el juez evitó que la defensa cumpla con su trabajo; una vez más se pone en claro que estamos frente a una farsa", agregó.

En la puerta del edificio ubicado en Recoleta, Beraldi aseguró: "Vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento y vamos a requerir el juicio político del magistrado, que tantas veces fue apañado por el Poder Ejecutivo. Lo voy a denunciar penalmente".

El operativo policial para allanar las tres propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner comenzaron durante el mediodía de este jueves, luego de la autorización del Senado para cumplimentar el pedido del juez Claudio Bonadio en el marco de la causa conocida como cuadernos de las coimas.

Con un importante despliegue de efectivos de la policía federal y gendarmería, personal de la división explosivos y canes, comenzó la inspección en el domicilio de la ex mandataria en Recoleta, ubicado en Juncal 1306. En las inmediaciones del lugar hay al menos 50 militantes de Unidad Ciudadana, aunque la ex mandataria no se encuentra en el interior.

El mismo procedimiento se realizará en Río Gallegos, en la calle Mascarello 441, y en El Calafate, en la calle Padre de Agostini y Los Tehuelches.