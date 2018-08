En el día en el que se lleva adelante la segunda parte de los allanamientos a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de la ciudad de El Calafate, Gregorio Dalbón, uno de los abogados que lleva adelante su causa de supuesta participación en la red de coimas y desvío de fondos de la obra pública, se expresó al respecto.

Luego de varios intentos, finalmente, el juez federal Claudio Bonadio, tuvo el permiso para requisar las propiedades de la senadora, a partir de la participación que habría tenido en el cobro de dinero, a raíz de lo que detalló Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, en sus cuadernos.

Luego de que casi uan veintena de funcionarios y empresarios se hayan declarado como arrepentidos en la causa y ampliado su participación en el entramado de corrupción, Gregorio Dalbón salió a aclarar que su defendida nunca fue mencionada por aquellos que se presentaron ante el mencionado magistrado o el fiscal Carlos Stornelli.

"Quizá puedan meterle en la cabeza a la gente que aquí hubo actos de corrupción, no voy a decir que no los hubo porque no lo sé. Lo que sí sé es de la inocencia de Cristina. Ning

uno de los empresarios y funcionarios menciona a Cristina dentro de una maniobra delictiva, nadie", detalló el letrado.