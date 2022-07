El nuevo presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Amos Linetzky, convocó a "seguir la tradición de hacer oír juntos nuestra voz" y "exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado" que hace 28 años destruyó la mutual judía, en el día que se celebre el acto por el aniversario del ataque terrorista en forma presencial frente a la sede de la calle Pasteur.



Con la consigna "Volvemos a Pasteur", después de dos años con actividades virtuales por la pandemia de coronavirus, la AMIA vuelve este lunes a su tradicional acto en el barrio de Once, donde Linetzky -que asumió el mes pasado al frente de la mutual- será uno de los oradores principales, junto a un sobreviviente y tres familiares de las víctimas fatales del ataque.



En el acto habrá además un momento artístico a cargo de Javier Calamaro.



"A pesar del paso del tiempo y la impunidad vigente en la causa, el reclamo debe seguir más vivo que nunca. A 28 años del peor ataque terrorista que sufrió el país, volveremos a estar presentes frente al lugar que se intentó destruir, para manifestarnos a favor de la paz, la justicia y la defensa de la vida", dijo Linetzky en una entrevista con Télam.



Como sucede en cada acto, a las 9.53, hora exacta en que el coche bomba explotó contra la sede de la AMIA, se escuchará el sonido de la sirena y luego se leerán los 85 nombres de las personas que fueron asesinadas, mientras sus familiares encienden velas en su memoria.

Con la conducción de la periodista Gisela Busaniche, el acto tendrá como principales oradores al presidente de AMIA; a Anita Weinstein, sobreviviente del atentado, y a tres familiares de víctimas fatales: Sofía Guterman, mamá de Andrea; Jennifer Dubín, hija de Norberto; y Marina Degtiar, hermana de Cristian.



"Exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado es un imperativo al que no renunciamos y en el que todos debemos estar comprometidos", remarcó el dirigente, que llamó a "seguir la tradición de hacer oír juntos nuestra voz".



La conducción de la AMIA fue recibida el viernes por el presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno, en un encuentro en el que el mandatario ratificó su compromiso por el esclarecimiento de los atentados a la sede de la mutual judía y a la embajada de Israel así como en la lucha contra el antisemitismo.



En las últimas semanas, la AMIA vino realizando distintas campañas digitales con la consigna de que "la transmisión de la memoria de generación en generación es fundamental" y para mantener vivo el pedido de Justicia por el atentado.



En primer lugar, se reunió a 23 artistas argentinos, para que interpreten junto a sus hijos, la canción de Víctor Heredia "No tiene olvido el amor", escrita especialmente para este aniversario, que se puede ver en sus redes sociales.



Además, se convocó a casi 80 referentes del mundo de la cultura y el espectáculo, para ponerle voz a la historia de cada víctima fatal, contando quiénes eran, sus sueños y proyectos.



También el artista Nandon llevó adelante un proyecto en el "Mes de la memoria", con una intervención integrada por 500 carteles colocados en las calles cercanas a Pasteur 633, y una exhibición documental denominada "Mi memoria no se vende" sobre el trabajo creativo realizado, expuesta en el Espacio de Arte de la entidad.



La Clase Abierta, que AMIA organiza todos los años para estudiantes de segundo año del secundario, es otra vía para llegar a las nuevas generaciones, igual que el acto que organiza la Juventud, convocado para este domingo a las 19 frente a la mutual.



Finalmente se presentó un sitio web que reúne las fotos, los nombres y las historias en formato video, de las 85 personas asesinadas en el atentado, que puede visitarse ingresando en: http://85ausencias.amia.org.ar/



Además del acto, Linetzky contó a Télam sus proyectos como nuevo titular de la AMIA y en ese sentido dijo que "trabajaremos para poder brindar más oportunidades, más espacios de integración, más respuestas concretas a cada necesidad social que se presenta".

El titular de la mutual destacó que en la Comisión Directiva lo acompaña "un equipo de gente muy joven" y otros "que aportan la gran experiencia", y consideró que esta combinación "tiene una gran riqueza, que tenemos que capitalizar".



Dijo además que su misión abarcará programas sociales, infancia, juventud, personas mayores, discapacidad, empleo, educación, cultura, voluntariado, sepelios, rabinato, arte y trabajo en el interior del país, siempre "sobre la base del diálogo y la búsqueda de consensos" para "defender la misión de la organización, el interés de sus socios y de la comunidad y siempre cumplir con el mandato de ayudar al prójimo".



Finalmente, afirmó que la AMIA desde 1994 "sumó a su misión principal el objetivo irrenunciable de buscar justicia por el atentado terrorista del que fue víctima directo" y explicó que denunciar "la impunidad vigente y reclamar justicia por las 85 víctimas fatales es desde entonces parte constitutiva, fundamental, de nuestra misión".



"Pasaron 28 años y nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado", concluyó el dirigente.



Por su parte, la agrupación Memoria Activa realizará también el lunes a las 9.30 en Plaza Lavalle un acto para conmemorar el atentado contra la AMIA y recordar a las víctimas, bajo el lema "28 años, la misma impunidad".