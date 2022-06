La Cámara de Diputados buscará sancionar el próximo miércoles, en una sesión especial impulsada por el Frente de Todos (FdT), el proyecto de ley de alivio fiscal que beneficiará a alrededor de 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos, como parte de las medidas propiciadas por el oficialismo para mejorar la situación de estos sectores claves de la vida económica del país.



La iniciativa impulsada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas; y por otro lado, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.



A diferencia de lo que pasó el miércoles pasado cuando el oficialismo y la oposición se enfrentaron por el debate de Boleta Única, ahora se hará una sesión que incluye temas consensuados entre el Frente de Todos y bloques opositores como el alivio fiscal de monotributistas y autónomos, beneficios para industrias culturales y para taxistas, la creación de Parques Nacionales, y capacitación de funcionarios sobre la causa Malvinas.



La sesión especial fue solicitada por el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez y sus pares de bancada Cecilia Moreau, Paula Penacca, Carlos Heller, Pablo Carro, Mara Brawer, Gabriela Estevez, Marco Cleris, Blanca Osuna, Mónica Litza, Eduardo Valdés, Leonardo Grosso, y los legisladores de Provincias Unidas, Luis Di Giácomo y Diego Sartori.



Si bien hay un amplio temario, el tema principal será el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se incluyen las reformas a la ley del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y de Ganancias para aumentar las deducciones para los contribuyentes del sistema de autónomos.



La sanción de esta iniciativa -que luego será girada al Senado Nacional- cosechó el respaldo del FdT, el Interbloque Federal y Provincias Unidas, con lo ya se aseguró 129 votos positivos y es probable que en la votación también se sume los sufragios de Juntos por el Cambio (JxC), que tiene una disidencia sobre la deducción de los autónomos.



La legisladora del FdT Monica Litza aseguró a Télam que el "autónomo o monotributista que recibe un alivio fiscal lo vuelca a más consumo y con eso dinamiza la economía y eso es importante para porque lo sigue invirtiendo en su actividad".



Señaló que "es importante sancionar este proyecto ya que si sumamos las adecuaciones en Ganancias que recibirán los autónomos y las correcciones para monotributistas, se van a beneficiar uno cinco millones de personas."



Por su parte, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace dijo a Télam que en este debate "coincidimos en temas importantes entre el oficialismo y la oposición como que los trabajadores, monotributos, y autonómos son trabajadores y como trabajadores que son tienen que tener igualdad de trato frente al impuesto".



"Sin embargo esa igualdad no se da por los monotributistas y autónomos pagan más impuestos. El oficialismo dijo que esta reduciendo la brecha pero nosotros proponemos que se elimine y que todos paguen lo mismo a igual capacidad contributiva", agregó.



Los detalles del proyecto



El proyecto impulsado por el oficialismo es adelantar al 1 de julio próximo el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%.



De esta manera, según se precisó, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.



De acuerdo al dictamen la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $ 601.959,49; Categoría B $ 894.804,65; Categoría C $ 1.252.726,50; Categoría D $ 1.724.532,59; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.



Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, el proyecto propone "incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia".



De esta manera, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando de $505.129,66 a $757.694,52.



Así, la "brecha" de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72, mientras que para los nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.