La decisión de María Eugenia Vidal de apoyar a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio sacudió definitivamente la paz en la coalición opositora a once días de las PASO presidenciales. Primero fue Cristian Ritondo, precandidato a diputado nacional y hombre de confianza de la ex gobernadora, quien criticó la postura de la dirigente del PRO, pero ahora el conflicto escaló ya que Mauricio Macri, fundador del partido, apuntó en muy duros términos contra quien supo ser una de sus personas más cercanas políticamente.

“No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado. Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia, ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”, expresó el ex presidente durante una recorrida en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Allí, con su presencia, respaldó la gestión del actual intendente Manuel Passaglia (JxC).

En la mañana de este miércoles, vale recordar, Vidal había señalado en relación a su respaldo a la precandidatura de Larreta dentro de la interna de Juntos por el Cambio: “Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio”. Estas palabras fueron las que ahora generaron la réplica por parte del referente de JxC.

En diálogo con la prensa nicoleña, el ex Presidente agregó en relación a sus dichos sobre la ex gobernadora bonaerense: “Ha desdibujado su perfil y eso es lo que le duele a la gente que está con ella, que se había comprometido con Patricia (Bullrich) y con RItondo a la cabeza como uno de los líderes más importantes que ella tenía dentro de su grupo”.

En el marco de la interna del espacio opositor, Macri también fue consultado en relación a quién representa mejor al espacio en esa disputa electoral. “Lo importante es que entendamos que la Argentina necesita un cambio profundo. Si seguimos como estamos ahora, lo único que vamos a tener es más pobreza y exclusión. Argentina necesita un cambio profundo, rápido, claro y firme. Necesitas sacar a la gente de la desesperanza en la que ha caído. La gente tiene que elegir a quien representa eso”, señaló el ex mandatario.

En la mañana de este miércoles, Vidal también había fundamentado su respaldo a Larreta. Y si bien resaltó que el jefe de Gobierno porteño estuvo en los momentos más lindos y más difíciles de su vida, explicó que se decidió a votarlo por otros motivos.

“Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre. Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas”, resaltó la diputada nacional.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo también había criticado hoy a Vidal por su decisión de votar a Larreta. Así fue como comenzó a reavivarse la tensión dentro de la coalición opositora.

“Está claro que me decepciona la decisión de María Eugenia y se lo dije personalmente. Me dijo que iba a mantenerse neutral. Yo trabajé con ella durante años y dimos batallas importantes en la provincia de Buenos Aires que nunca se habían dado y la persona con carácter para seguir ese cambio es Patricia Bullrich”, aseguró el legislador en comunicación con CNN Radio. “No vale todo por un voto y no me gusta cuando se critica la propuesta de Patricia. Tiene que haber una armonía”, agregó luego.