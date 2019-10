En medio del escándalo por el video de alumnos de quinto año del colegio Emaús de El Palomar que se grabaron plena clase apuntando con un arma a un profesor, el apoderado de la institución Rafael Matozo Gemignani aseguró que no hubo delito. En diálogo con periodistas, explicó que el docente nunca se sintió amenazado porque en ese momento estaba de espaldas e ignoraba lo que sucedía y confirmó que el revolver era de juguete. El video se viralizó.

En la grabación se ve que mientras el profesor, Eduardo Seco, escribía en el pizarrón y dialogaba con un grupo de alumnos uno de los estudiantes le apunta directamente a la cabeza, mientras otros lo filman con un celular. Las imágenes aparecieron este martes, aunque desde el colegio indicaron que se produjo una semana antes de las vacaciones de invierno. El apoderado dijo que sancionaron a los adolescentes involucrados, ya que no se les renovará la matrícula del año que viene. Además contó que los estudiantes argumentaron que se trató de "una broma de mal gusto". Se abrió una investigación de oficio a partir de este material, que incluye fotos de los estudiantes de 17 años posando con el arma en la mano.

El abogado explicó que "no era necesario hacer una denuncia" porque en el video se ve que "el docente no percibe lo que está ocurriendo". Aclaró que "no hay delito" porque el profesor "no se sintió amenazado" al momento en que le apuntaron. El abogado explicó que "no era necesario hacer una denuncia" porque en la grabación se ve que "el docente no percibe lo que está ocurriendo". Confirmó que el arma era de juguete: el alumno que la llevó se presentó en dirección para explicar que era falsa, al igual que su padre, que ratificó su versión.

Dijo que se trató de un "acto de indisciplina" y que los alumnos involucrados no podrán seguir en el colegio el año que viene, ya que no les otorgarán la matriculación para el 2020. Aseguró que es la primera vez que sucede un escándalo de este tipo en la institución, lo calificó como un "hecho muy grave" y dijo que los estudiantes involucrados dijeron que se trató de "una broma de mal gusto".

El profesor al que le apuntaron en plena clase trabaja en ese colegio desde hace más de 20 años y también da clases en la Universidad de Morón. El abogado dijo que el docente se enteró de lo que había pasado cuando las imágenes empezaron a circular y que se siente muy mal por lo que pasó. "No pensaba que era algo tan fuerte", explicó.

La Policía inició una investigación de oficio, más allá que las autoridades de la escuela ratificaron que no presentarán ninguna denuncia, y notificaron al director del establecimiento educativo, Jorge Correa. Interviene en el caso la Fiscalía de Menores número 1 de Morón, a cargo de Gabriel Nicolás Iturri.

El colegio calificó como "lamentable" lo que pasó en el aula

A través de un comunicado en las redes sociales el colegio Emaús calificó como "hecho lamentable" que los alumnos hayan apuntado con un arma al profesor e indicaron que procedieron de acuerdo a los protocolos oficiales previstos para este tipo de casos.

El comunicado del colegio

"Ante las imágenes dadas a conocer recientemente por distintos medios (redes sociales / agentes de comunicación), referidos a la utilización de un arma de utilería (juguete) por alumnos dentro de un aula hace meses atrás, informamos a la comunidad del Colegio Emaús que los hechos allí expuestos ya han sido sustanciados por la Institución.

Este proceder fue realizado conforme a protocolos correspondientes a la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires, habiendo finalizado el mismo con la sanción impuesta por la Dirección a los alumnos responsables en el marco del Acuerdo de Convivencia vigente. Asimismo, comunicamos que los padres de dichos alumnos fueron notificados en debida forma.

A todos, muchas gracias por su comprensión ante este hecho lamentable".