Oscar Alvarenga, el ex policía y actual asesor del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que apareció sano y salvo tras cuatro días de búsqueda, pidió disculpas por las molestias ocasionadas a quienes se preocuparon por localizarlo y aseguró que se ausentó por su propia voluntad.

“Quiero agradecer a todos por la preocupación y el esmero con el que encararon mi búsqueda. A las autoridades de la gobernación de Bs. As., al Ministerio de Seguridad y mi Policía; a los medios de comunicación y al público en general”, expresó esta tarde el ex efectivo en su muro de la red social Facebook.

“No fue mi intención provocar esta conmoción, no fui consciente de la magnitud del problema que originaba, pero no logro recordar en que momento me perdí”, indicó Alvarenga, quien remarcó que lamenta con “dolor” tener que haber dejado de ser policía.

“Aquella pasión y adrenalina frustrada a veces encuentra caminos incorrectos”, señaló sin dar mayores precisiones.

“Pido perdón a todos, padezco de un problema personal que deberé abordar con la contención de mi familia y la ayuda de mis amigos. Hay cuestiones de las que no se sale solo y eso es lo que aprendí”, añadió.

Luego, el ex policía reiteró su pedido de “disculpas” y agregó que espera “en paz y tranquilidad” poder “abordar con seriedad” su “enfermedad” para disfrutar de sus seres queridos.