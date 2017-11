Un capítulo importante de la reforma es el de blanqueo laboral y conforma el primer paso de este proyecto. Llamado "Regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión en la seguridad social y la registración laboral", incluye detalles de la propuesta para empleadores, que no deja de ser tentadora ya que si "blanquean" antes de los 180 días desde la sanción de la ley, no deberían pagar lo que dejaron de aportar al fisco, ni sus intereses, ni multas.



Los trabajadores por su parte podrán computar hasta cinco años de aportes, uno de los ítems controvertidos por lo que significa para un trabajador con mas años de empleo sin registrar. Una fuente del Ministerio de Trabajo respondió que la mayoría de los blanqueos reconoció un promedio de tres años. "La mayoría de los casos de personas que trabajan y que no están registradas, tienen menos de cincoaños de relación laboral con su empleador", explicó.



El proyecto tiene la intención de estimular que haya más empleo privado formal, una meta que también comparten los gremios ya que el trabajo no registrado, con una tasa del 33,7% según el último informe del Indec, hace que haya una gran cantidad de personas que no están incluídas en las organizaciones sindicales. "Veo el blanqueo positivo", indicó Luis Hlebowicz de la Federación de Trabajadores Pasteleros. "No lo veo de fácil aplicación porque un blanqueo de trabajadores tiene que estar acompañado de un blanqueo de la economía en general".



Qué dice el proyecto