El dramático brote de hantavirus que asola a una amplia zona de la provincia de Chubut sumó ayer otras tres muertes con lo que el total de fallecidos desde que arrancó esta contingencia epidemiológica se elevó a 9. Por eso, las autoridades evalúan imponer un "aislamiento obligatorio" de los casos sospechosos en Epuyén, epicentro de la "contingencia epidemiológica" que se declaró el 3 de diciembre pasado.

Frente a la rápida expansión de los contagios, desde el 17 de diciembre rige un alerta sanitario en en el Área Programática Esquel (APE) compuesta por las localidades de Trevelin, Epuyén, Lago Puelo, El Maitén, José de San Martín, Gualjanua, Tecka, Paso de Indio, Corcovado, Cholila, Gobernador Costa, Río Pico y Esquel.

Los últimos fallecimientos corresponden a dos vecinos de Epuyén, un menor de 16 y una mujer de 30 años, además de otra joven de 31 residente en Trevelín, localidad también ubicada en la cordillera de Chubut pero a unos 140 kilómetros al sur del epicentro del brote.

"Se confirmaron tres fallecimientos más, todos vinculados con el brote epidemiológico en Epuyén, es decir de personas que tuvieron entre sí algún tipo de contacto, ya sea porque son familiares o allegados" explicó el ministro de salud del Chubut, Adrián Pizzi.

El funcionario provincial adelantó a Télam que "se pedirá por vía judicial que el aislamiento sea obligatorio y no voluntario, porque la situación es muy compleja y hay que evitar el contacto".

Se conoce como "aislamiento selectivo" a la medida mediante la cual se le exige a los pobladores en potencial riesgo que no tomen contacto con el resto de la población."Son alrededor de 60 (casos sospechosos) los que están en ese status sanitario y tenemos casos de pobladores que no responden como deberían al requerimiento nuestro, por eso es que buscaremos un aislamiento obligatorio o alguna forma legal que yo desconozco porque no soy abogado pero pediré que se cumpla", argumentó Pizzi.

La confirmación implica el reconocimiento de las autoridades sanitarias de que el contagio se produce por vía interpersonal y no a través de inhalar el virus que dispersa el "ratón colilargo" por la orina o las heces, que era la forma de transmisión más conocida hasta ahora.

El aislamiento sanitario obligatorio que se evalúa tomar para evitar la propagación de la enfermedad que ya cobró 9 vidas y suma 24 casos confirmados, se suma a la medida de suspender todas las fiestas populares en la comarca, a la que se sumó el martes la "Fiesta del Carrero" en Esquel. Además, el presidente de lotería del Chubut, Carlos Barbato, anunció que el Telebingo extraordinario que se iba a sortear en El Hoyo cambió de escenario, y el evento se realizará en la sala de sorteos con sede en Rawson.

El director de deportes de la municipalidad de Gualjaina, Mario Acuña, informó en diálogo con Télam que "nosotros hemos suspendido la tradicional prueba ciclística que une nuestra localidad (en la precordillera de Chubut) con Esquel, como parte de las medidas sanitarias de prevención".

La representante en la cordillera de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Lilia Kinsella, advirtió sobre "las consecuencias económicas devastadoras" que tendrán para el sector turístico la difusión de los casos de hantavirus y pidió que "se aporte información real porque una cosa es prevenir y otra causar terror".

La preocupación de la FEHGRA se remonta al antecedente de lo que ocurrió en la localidad rionegrina de El Bolsón en 1996, cuando fallecieron más de 15 personas a raíz de un brote que tuvo efectos ruinosos para el turismo con la caída de todas las reservas en esa comarca.

Uso de mascarillas y lavado

Los chilenos que visiten la localidad chubutense de Epuyén, afectada por un brote de hantavirus que ya causó 9 muertes, deberán usar mascarillas y lavarse "constantemente" las manos para evitar la llegada del virus al país vecino, dispusieron las autoridades sanitarias de Palena. "No tenemos brote de hantavirus en Palena (localidad situada a 250 kilómetros de Epuyén), por lo que decidimos establecer esta barrera sanitaria para evitar que se importen casos", señaló Raúl Bastidas, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) chilena. La medida se dispuso luego de que se confirmara que una mujer de 29 años había contraído el virus luego de su estadía en ese pueblo cordillerano, por lo que está internada "en grave estado" en Santiago.

Por su parte, la intendenta de Palena, Leticia Oyarzo, adelantó que "también se tomarán medidas en Aduanas y la frontera".