Macri aseguró que al Gobierno le "enloqueció el cambio de carátula" dispuesto por la Cámara Federal porteña en la causa por la que se encontraban detenidos el empresario Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, porque se trata de "gente que se quedó con impuestos que no les correspondían".



"Lo peor es el cambio de carátula: eso nos enloqueció", afirmó Macri al ser consultado en entrevistas radiales sobre la excarcelación de ambos empresarios dispuesta, junto con el cambio de carátula del expediente, por la Sala I de la Cámara Federal porteña. El mandatario consideró que la suma de 8.000 millones de pesos retenida por Oil Combustibles, perteneciente al Grupo Indalo, recaudada por la firma en calidad de agente de retención del impuesto a la transferencia de combustibles, "no es evasión" sino que "esta gente se quedó con impuestos que no les correspondía para comprar cosas, y que administraron mal". De esta forma se refirió al fallo de la Cámara Federal porteña que cambió el delito de este expediente de "administración fraudulenta" a "retención indebida de aportes".