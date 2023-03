El campo le dio plazo hasta el lunes 13 de marzo al Gobierno para que proceda a una eximición de impuestos y suspensión de juicios y embargos en medio del actual contexto por sequía. Así lo expresó Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), en una asamblea en la autopista Rosario-Buenos Aires y ruta 90, altura Villa Constitución (Santa Fe), rodeado de sus pares de la Mesa de Enlace.

"Les damos hasta el lunes (13 de marzo) para que respondan efectiva y positivamente suspender los embargos, juicios y procesos de pagos de anticipo de Ganancias y todo el proceso que tienen de pasivos en el banco", señaló Achetoni. "Eso es lo que queremos, si no nos declaramos en movilización", agregó.

El dirigente luego alertó con una movilización a Buenos Aires. "Vayamos programando asambleas para ir definiendo el momento en que vamos a movilizarnos al Congreso y a la Casa de Gobierno para exigir que dejen de arrodillarnos pagando impuestos, pagando retenciones y que unifiquemos la paridad cambiaria para que hablemos todos un mismo idioma", precisó.

Achetoni agradeció a los presentes e insistió: "El lunes después de Expoagro (la muestra se hace entre el 7 y el 10 de marzo) tenemos que tener la respuesta a lo coyuntural y vayamos preparando para la marcha a Buenos Aires. Los vamos a ir a interpelar, vayamos preparando, marchemos y sigamos marchando por nuestros hijos".

También fue duro sobre la falta del accionar legislativo. "Les digo a los que están presentes, a los legisladores presentes y a los que nos estén mirando por la tele que los vamos a ir a visitar porque esta Argentina, con un campo que representa el 70% de los aportes, los va a ir a interpelar y pedirle que generemos las políticas públicas que estamos necesitando para salir de esta tremenda crisis que tenemos. Porque los países vecinos no tienen inflación, no tienen retenciones y no tienen dualidad cambiaria y no tienen el índice de pobreza penosa y vergonzosa que tenemos en la Argentina".

Después advirtió: "Vergüenza les tiene que dar a los que nos gobiernan y al arco opositor. Si no lo quieren abrir al Congreso, a patadas vayamos, y abrámoselo para pedir por las políticas que hacen falta".

En otro momento, Achetoni fustigó a los productores que, incluso durante la asamblea, criticaron el accionar de la Mesa de Enlace. "El enemigo está del otro lado", sostuvo. Amplió: "Hace 4 años que no cobramos para mantener a la FAA en pie y que nos vengan a tratar de cualquier transero a mí me desacomoda; no se lo voy a permitir a nadie".

Participaron unos 500 productores que llegaron de la región e incluso Formosa, Misiones y San Juan. Se escucharon quejas contra el Gobierno e incluso críticas al accionar de la Mesa de Enlace y pedidos para que defina medidas gremiales. La movilización fue impulsada por Federación Agraria Argentina (FAA) y terminó generando la adhesión de muchas entidades del campo, entre ellas las pares de FAA en la Mesa de Enlace.