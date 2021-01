Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) decidieron ayer convocar a un cese de comercialización de granos entre el lunes y el miércoles de la próxima semana.

La medida de fuerza, que no cuenta con el aval de Coninagro, el cuarto integrante de la denominada Mesa de Enlace, se realizará a modo de protesta por el cierre hasta el 1 de marzo próximo del registro de exportaciones de maíz de la campaña 2019-2020, dispuesta por el Gobierno nacional.

Así, las tres entidades que llevarán a cabo el paro insistieron "en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país", en el marco de una reunión celebrada ayer por la tarde a través de la plataforma Zoom.

Tres entidades de Mesa de Enlace definieron realizar un cese de comercialización de granos desde el lunes 11 de enero hasta el miércoles 13 inclusive, en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz hasta marzo.

"Las cuatro entidades que integran esta Comisión rechazamos el cierre del registro de exportación de maíz por tratarse de una medida absolutamente perjudicial para el campo y para la Argentina en su conjunto, como hemos venido sosteniendo desde su anuncio", remarcó el comunicado que lanzaron los ruralistas.

"Hemos sido respetuosos de la autonomía que tiene cada una de las entidades al interior de sus órganos de Gobierno, y de las divergencias que puedan surgir de esa autonomía en cuanto a la forma de manifestar el malestar compartido", agregó haciendo referencia a la decisión de Coninagro.

En este sentido, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, le dijo a diario Clarín que la decisión fue por el momento crítico que vive el país y que de ninguna manera rompe con la Mesa de Enlace.

"No creemos que con un conflicto se solucione otro conflicto. Queremos agotar las vías del diálogo y estamos pidiendo una reunión al Presidente y al equipo económico para escucharnos", precisó el dirigente.

Desde el Poder Ejecutivo le respondieron este martes a la Mesa de Enlace cuando ya se conocía que el campo iba al paro, pero todavía sin precisiones de la modalidad. Sorprendentemente, no fue el ministro de Agricultura, Luis Basterra, sino Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas.

"No sé si la palabra es enfrentar. Son las tensiones de una sociedad, pero está claro que el Gobierno no se va a mover ni un centímetro, no lo ha hecho. Va a marcar y va a pararse defendiendo el interés del conjunto de los argentinos", dijo en declaraciones a El Destape radio.

"Por una vez, estos sectores a los que les ha ido muy bien tienen que pensar en el interés del país. El Gobierno tiene que asegurar eso y es lo que va a hacer, y por eso tomó la decisión de las exportaciones con el maíz", remarcó el funcionario.

Los productores autoconvocados también harán sus propias asambleas. Previo a que se conociera el cese de comercialización decretado por la Mesa de Enlace, ya habían decidido realizarlas. La primera será hoy en Bell Ville, Córdoba, y al día siguiente, en Pergamino, Buenos Aires.

Además, el viernes será el turno en el cruce de AO12 y la ruta 34, en las proximidades de Rosario, y el sábado en el cruce de las rutas N9 y 178 en Armstrong, Santa Fe.

Para el lunes 18, ya se había anunciado cortes de rutas en localidades de distintas provincias, como en Cruz del Eje, Río Cuarto, San Luis, Villaguay, Tostado, Reconquista, Crespo y Sinsacate.



El BM corrige a la baja el alza del PBI



La economía crecerá 4,9% en la Argentina en 2021, según las últimas estimaciones que publicó ayer el Banco Mundial que corrigió a la baja el alza del PBI pronosticada anteriormente.

A través de la actualización de su informe Global Economic Prospect (GEP), el organismo multilateral reveló que espera que la Argentina crezca 4,9%, lo que implica una leve corrección hacia abajo respecto del Reporte de Perspectivas Regionales publicado en octubre último, cuando consideró que en nivel de actividad repuntaría 5,5%.

El reporte anterior fue difundido por el Banco Mundial durante la cumbre anual conjunta con el Fondo Monetario Internacional (FMI)de octubre pasado.

El organismo también corrigió las estimaciones de 2020, en la que proyectó una retracción de 10,6% en el nivel de actividad contra una caída de 12,3% prevista hace apenas tres meses.

"Según las previsiones, la economía de Argentina crecerá un 4,9% en 2021, dado que la flexibilización de las medidas de mitigación de la pandemia y la disminución de la incertidumbre en torno a la reestructuración de la deuda respaldarán el consumo y la inversión privados", señaló el reporte.