El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, destacó ayer "el arduo trabajo" que realiza el presidente Mauricio Macri "para reformar la economía argentina", al formular declaraciones en Chile, durante una visita oficial a países de la región.

En Argentina, "el país ha decidido que los viejos modelos no ofrecen resultados. Que aquellas soluciones ya no funcionan. No es lo que están buscando. Por eso valoramos el arduo esfuerzo que realiza el presidente Macri para reformar la economía del país. Le agradecemos por hacer eso. Su pueblo va a estar mejor por eso", señalo el canciller del presidente Donald Trump.

El funcionario de EEUU formuló estas declaraciones durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Chileno-Estadounidense en el marco de la gira por países de Sudamérica para tratar la situación que atraviesa Venezuela.

En esta reunión estaba presente el presidente de Chile, Sebastián Piñera, cuya labor como continuador del modelo económico que sigue el país trasandino también fue ponderado por Pompeo.

"Hay un dicho en inglés que indica que lo popular no es siempre lo correcto y que lo correcto no es siempre lo popular. Eso es lo que sucede en Argentina", sostuvo. En ese sentido, el secretario de Estado destacó el regreso de Argentina al mercado de capitales después de 15 años, y consideró que "los pasos difíciles que se están dando comienzan a dar resultados. El Gobierno (argentino) está dando pasos difíciles pero importantes para construir un crecimiento sostenible. Es un camino con obstáculos y no está exento de peligros. Pero ha dado resultados".

"Así es como se construye la prosperidad, como se fortalecen las democracias. Votantes que optan por visiones más audaces, países que luchan contra sus propios desafíos internos y construyendo sobre relaciones exteriores fuertes. No podemos dejar de lado lo importante que es este momento trascendental", planteó en alusión al actual Gobierno argentino.

Macri viajará a Francia y a Bélgica, como parte de una gira en la que se reunirá con los mandatarios de ambos países y con autoridades de la Unión Europea (UE).

El viaje servirá para profundizar relaciones políticas y comerciales con los dos países europeos, pero también para insistir en el ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE.

Macri llegará a París el 26 de abril y se quedará hasta el 28, en visita oficial. El plato fuerte será la reunión con el presidente Emmanuel Macron y una cena oficial con participación de representantes empresariales. Entre los acuerdos que se firmarán, habrá desde cuestiones agrícolas hasta software, pasando por inteligencia artificial.

En el caso de Bélgica, el viaje de Macri tendrá categoría de visita de Estado. Macri estará en Bruselas, la capital belga, entre el 28 y el 30 de abril. Se reunirá con CEOs de empresas belgas y encabezará un foro de negocios bilateral. Además, en Bruselas, sede administrativa de la Unión Europea, el presidente Macri mantendrá un encuentro con los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con quienes ya había dialogado sobre las relaciones del Mercosur con la UE.





Por la frontera