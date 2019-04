Macri y Larreta, líderes de Cambiemos

"El candidato a Presidente es Mauricio, no hay otro plan. Vidal es candidata a gobernadora y yo voy a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad".

Con esas palabras, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los integrantes más importantes de la mesa de negociaciones del oficialismo, buscó despejar nuevamente las dudas sobre la estrategia electoral de Cambiemos.

Ayer, en un miércoles negro para los mercados, subió el riesgo país a niveles récord y se derrumbaron los bonos soberanos. Los especialistas dicen que la principal causa detrás de la incertidumbre financiera es la situación política. Parte del círculo rojo cree que Macri puede perder las elecciones e impulsa a Vidal como plan "B".

Este jueves, reportes de diarios internacionales aseguran que en Wall Street aún especulan con la posibilidad de que finalmente la gobernadora bonaerense se lance en la pelea nacional.

"No soy un experto en mercados, pero lo que sucedió ayer viene sucediendo hace varios meses, que el dólar sube y después baja. Si vos mirás desde que se acordó con el Fondo, el dólar se ha mantenido estable y la inflación ha sido mucho mayor", analizó Rodríguez Larreta en diálogo con Eduardo Feinmann en radio La Red.

Ayer, en medio del derrumbe en los mercados el Presidente intentó buscar una explicación al comportamiento de los inversores: dijo que el Riesgo País se había disparado porque había temor a que los argentinos decidieran "regresar al pasado".

Larreta está seguro de que eso no sucederá: "Los argentinos no quieren volver atrás, podemos vernos en el espejo de Venezuela de hacia dónde íbamos y más allá de que la ex Presidenta Cristina Kirchner pueda tener una base de apoyo importante, yo creo que eso no es mayoritario".