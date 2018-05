El servicio telefónico 0800 de atención al cliente quedó pasado de moda y las empresas se están volcando cada vez más al chat y a los dispositivos de Internet para comunicarse con sus consumidores porque la interactividad que ofrece esta herramienta permite conocer más de ellos, según afirman los especialistas.



Los especialistas destacan que hay tres aspectos fundamentales para aumentar el tráfico y convertirlo en ventas concretas: estar disponibles, ser rápidos y personalizar cada interacción. Los usuarios viven conectados, reclaman rapidez y no quieren escribir un mail y ver si al día siguiente alguien ha contestado, por eso ofrecerles canales de interacción directa como pueden ser las redes sociales o integrar en el sitio web un servicio de chat es hoy el recurso más utilizado.



De hecho, en China los consumidores optan por compras grupales, realizadas a través de compañías, incluso grandes marcas occidentales, que los contactan en redes sociales a través de aplicaciones para ofrecerles todo tipo de productos a precios de ganga.



Las empresas ofrecen en China grandes descuentos si se multiplica la compra del producto de muchos consumidores contactados entre sí en la red WeChat, creada en 2011 por Tencent, gran proveedora de internet en China.



En la Argentina, "los clientes aman el chat": de hecho el 30 por ciento de las consultas se inician y se resuelven por ese canal. Al conversar con los usuarios por chat se puede brindar soporte teniendo conocimiento del entorno en que se encuentran, saber qué página están visitando y en cuáles estuvo anteriormente, explica Steve Ferrero, de Eventbrite, la plataforma de organización de eventos y venta de entradas online más grande del mundo.



En esa línea, detalla que estos datos son útiles al momento de formular y personalizar una respuesta así como también compartir copias de pantalla durante la conversación, que de esta forma, se torna más interactiva y dinámica.



Es que los datos y las estadísticas que se obtienen a partir de la integración del chat permitieron analizar los comportamientos e identificar en qué una empresa puede mejorar. Sin embargo, la parte humana sigue siendo clave: es tan importante que el usuario sepa con quién está hablando, como que la empresa conozca al usuario.



Pero no hay que perder de vista a una generación clave: los Millennials. Si bien, el 70 por ciento que contrata un servicio online prefiere que la atención sea ciento por ese medio, un 20 por ciento se inclina por evitar la intervención directa de un agente cuando tiene que resolver una duda.



Es por ello que la tendencia es apostar al auto-servicio y a los foros de comunidad, es decir generar contenido (artículos de ayuda, tutoriales, videos) donde los clientes puedan encontrar por sí mismos las soluciones. Según explican desde la plataforma, hoy en día los consumidores quieren tener mayor control cuando se comunican con atención al cliente, y los foros o sistemas de preguntas frecuentes permiten acceder a lo que necesitan, cuando quieren. Melisa Piccinetti, responsable del contenido de ayuda de la plataforma para Latinoamérica, asegura que desde 2015, cuando lanzaron el Centro de Ayuda para la Argentina, recibieron 25.000 reproducciones de los videos de ayuda. "Los clientes quieren ser atendidos por los canales en que se sienten cómodos, que en algunos casos intervenga una persona y en otros no, y que la ayuda sea en el momento que lo necesitan", explican. Télam