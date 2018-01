Antes de morir, Fernando Pastorizzo, el joven asesinado con dos tiros por su exnovia Nahir Galarza, compartió mensajes en Twitter, donde tenía una cuenta protegida, que complicarían más aún a la joven.

Según informa el diario Clarín, entre el pasado 20 de noviembre y el 25 de diciembre, el joven había escrito frases como: “Hay personas enfermas, eh”. “Que alivio sacarse algo tan pesado de encima”. “Qué enferma esta mina, por Dios”. “Hay que estar mal de la cabeza, si no no se entiende”. “Está loca enferma de la cabeza mal, nunca me va a dejar tranquilo”.

Según allegados a la joven, en esos días hubo un episodio de violencia explícita entre ambos en la puerta de un boliche de esa ciudad, en plena Nochebuena.

Ayer, martes 2 de enero, Fernando hubiera cumplido 21 años. “No le gustaba festejar. De hecho, el último cumple pasó todo el día en mi casa jugando a la play y tomando mates. Pero este año íbamos a juntarnos, porque él quiso”, contó uno de sus mejores amigos, que quiso contar cosas sobre Fernando pero pidió resguardar su identidad.

Pastorizzo vivía con su mamá. Era fanático de Boca y las últimas veces que salió campeón fue a festejar en grupo. Quería estudiar Administración de Empresas. Había hecho la inscripción en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y, junto a dos amigos, iba a mudarse a Paraná a principios de febrero para comenzar su carrera.

Desde la defensa de la chica sostuvieron que Nahir y Fernando tenían una “relación enfermiza”. La chica fue trasladada el martes desde el Hospital Centenario a la Comisaría del Menor, la Mujer y la Familia, donde quedó detenida con prisión preventiva, al menos por 60 días.

En redes sociales, el círculo cercano de la víctima asegura que Nahir lo amenazaba y agredía físicamente. De hecho, uno de los lemas de la causa fue “Ni uno menos”, en referencia a la violencia de género, pero en este caso a la inversa. También proliferan los hashtags #JusticiaPorFernando y #NoTeDuermasGualeguaychú. Porque la ciudad está atenta. Y hoy más consternada que nunca, en el cumpleaños número 21 de Fernando.