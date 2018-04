El Instituto Balseiro (IB) de Bariloche homenajeó como detenido-desaparecido por varios años al físico Antonio Gentile, egresado de esa unidad académica, hasta que en marzo último se constató que el científico de 85 años vive en EEUU. El caso cobró notoriedad en los últimos días y motivó ayer declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien confirmó el hecho, al que calificó de "insólito".



Avruj dijo que el Instituto Balseiro le confirmó que Gentile "está vivo, se ha conocido su paradero" y añadió que la supuesta desaparición "nunca fue confirmada por la Conadep", la Comisión Nacional de Desaparición de Personas creada en diciembre de 1983, a la salida de la dictadura.



"Tenemos más de 500 desaparecidos durante la última dictadura cuyo destino final se desconoce y que no integran el registro de la Conadep. No hubo mala fe", subrayó.



El 5 de marzo último, Carlos Balseiro -director del IB, que lleva el nombre de su padre José A. Balseiro- emitió una comunicación interna a los docentes del Instituto en la que informó: "la Dirección se complace en comunicar que Antonio se encuentra bien, tiene 85 años y vive en el exterior con su familia".



Gentile se recibió como físico en 1959 y residía en EEUU cuando en 1977 viajó a Buenos Aires para sumarse a la búsqueda de su hermana María Estela, también física, docente de la Universidad de La Plata y desaparecida en noviembre de ese año. Así fue que el IB lo consideraba uno de sus egresados desaparecidos junto a Susana Flora Grynberg (Promoción 1971), Eduardo Alfredo Pasquini (1964) y Manuel Mario Tarchitzky (1972). Pero ayer, el IB informó que a fines de febrero pasado el propio Gentile llamó por teléfono a Carlos Balseiro, y le comunicó que no era desaparecido, estaba bien de salud y residía en EEUU, negándose a informar datos de contacto.