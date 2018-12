El presidente Mauricio Macri encara el cuarto y último año de su mandato, con una economía en crisis y el desafío de apostar por la reelección en octubre próximo.

Macri, de 59 años, un ingeniero, empresario y dirigente futbolístico de perfil conservador, accedió a la Casa Rosada hace tres años, el 10 de diciembre de 2015, tras doce años y medio de kirchnerismo en el poder y ocho de él mismo como gobernante de la ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Estado llegó a la Presidencia argentina al imponerse en segunda vuelta al peronista Daniel Scioli con fuertes promesas de cambio radical de rumbo respecto del curso marcado por su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Macri cumplió de entrada al poner en marcha fuertes modificaciones, en particular desmontando restricciones cambiarias y comerciales, pero el ritmo de las reformas perdió fuerza y muchas de sus promesas de campaña quedaron a medio camino.

La "pesada herencia recibida" fue en muchos casos el argumento para explicar la dificultad de poner en práctica los cambios económicos, sociales y políticos, pero, tras tres años de gestión, el Gobierno ha tenido que reconocer errores propios, en particular por la crisis cambiaria que sacudió a Argentina desde finales de abril pasado.

Los sobresaltos en el mercado de cambios evidenciaron otros problemas, en particular en el frente fiscal y en el de la creciente inflación, que el Gobierno no logró domar en estos años.

Todo este cóctel de factores, sumado a una de las peores sequías que ha afectado al campo argentino, configuraron una recesión económica que, según los pronósticos de consultores privados, se saldará en 2018 con una caída en la actividad del 2,4 por ciento, el peor desempeño desde que Macri asumió el Gobierno, y una inflación anual del 47,6 por ciento.

En este contexto, los índices de desempleo y pobreza van en aumento, lo que provoca reclamos en las calles, todo un factor de presión para el Gobierno de cara a las elecciones generales del próximo año.

A ello se suma un ajuste fiscal que es parte del multimillonario pacto de asistencia financiera sellado meses atrás con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el que Argentina deberá lograr "déficit cero" en 2019, un objetivo también complejo en tiempos electorales.

Las buenas noticias para Macri vienen especialmente de la mano de un clima más benigno que, según los pronósticos, llevará a Argentina a una nueva campaña agrícola récord, lo que aseguraría ingreso de divisas y una paulatina salida de la recesión a partir del segundo trimestre de 2019, año que se saldaría con una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,9 por ciento, según analistas privados.

"Estoy listo para continuar si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena", "estoy listo para competir", ha dicho Macri en los últimos meses, para dejar ver que irá por otros cuatro años de mandato participando de un proceso electoral cuyo primer test serán las primarias abiertas y obligatorias de agosto próximo.

En la fuerza Propuesta Republicana (Pro) que comanda Macri nadie discute el liderazgo ni la potencial candidatura del jefe de Estado, pero el mandatario tiene serios problemas con sus aliados en el frente gobernante Cambiemos, integrado también por la centenaria Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica.

La líder de esta última fuerza, la diputada Elisa Carrió, ha aumentado en los últimos días el tono de sus abiertas críticas a algunas medidas del Ejecutivo de Macri, lo cual hace poner en duda el futuro de la alianza gobernante, en particular de cara a los comicios de 2019.

En tanto, en la oposición continúan lo esfuerzos en un peronismo dividido por reagruparse hacia una unidad que le dé oportunidad de disputar la presidencia de la nación, aunque su mayor dificultad es encontrar una figura de liderazgo que no genere tantas controversias como la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Efe

** Homenaje a la democracia

El presidente Mauricio Macri celebró ayer los 35 años del retorno de la democracia en un encuentro con alumnos de escuelas públicas bonaerenses (foto), donde destacó la importancia de que los argentinos "apostemos a vivir con respeto, debatiendo, votando y expresando nuestras ideas libremente". "Hace 35 años (cuando el 10 de diciembre de 1983 asumía la presidencia Raúl Alfonsín tras la dictadura militar) recuperamos la democracia, que significa que podemos votar libremente", recordó el mandatario Mauricio Macri, cerca de la Quinta de Olivos, en la provincia de Buenos Aires.



>> "Orgullo" oficialista

Desde el Pro, la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann, dijo que "la batalla contra la corrupción y las mafias me han llenado de orgullo. Falta mucho por hacer pero el camino es claro".

Cambios

ROGELIO FRIGERIO Ministro del Interior

"Han sido años intensos y no exentos de dificultades. Hoy estamos viviendo una crisis importante que sufre la mayoría de las argentinos pero eso no tiene que impedir ver los avances. (Los cambios se dieron) en muchos órdenes, no sólo económicos sino con controles a la corrupción, independencia de los poderes y justicia".

AXEL KICILLOF Diputado kirchnerista

"(El Gobierno tiene un) intento desesperado de cambiar de temas todo el tiempo para que no se hable de economía. 101 mil puestos de trabajo industriales van perdidos y la deuda se duplicó en su peso contra el PBI. Todos los indicadores son muy malos y terribles, del empleo, de la pérdida de poder adquisitivo del salario".

DIEGO BOSSIO Diputado peronista

"Los argentinos se empobrecieron. De cada 100 niños, 40 eran pobres en el 2015. En el 2017 fueron 48 y la tendencia de estos meses es preocupante. A los sectores medios y profesionales les cuesta llegar a fin de mes, se encarecieron la salud y la educación, y la inflación alcanzó el máximo histórico de los últimos 27 meses".

LAURA ALONSO Oficina Anticorrupción

"En tres años, Argentina aprobó la ley del arrepentido, la que castiga a empresas por corrupción, aumentó controles sobre funcionarios y hay más transparencia en licitaciones con ahorros gigantes. Se puso en marcha un ambicioso plan de simplificación de trámites que elimina ventanillas y oportunidades para la corrupción".

BEATRIZ SARLO Ensayista

"Macri decía que todo se arreglaba en tres meses: inflación, desempleo. O era una mentira o un acto de tontería. Todos los economistas tenían los números. Eso fue hipocresía o cinismo, ingenuidad no. (Es un político) poco interesante. Me parece un ignorante. Que cada uno sea presidente con los votos que saquen, no con el mío".