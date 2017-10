La creciente producción de gas no convencional en la formación Vaca Muerta de Argentina está a punto de provocar un cuello de botella en el transporte, lo que despertó el interés de dos empresas para invertir en un gasoducto recolector en el área.



Vaca Muerta, una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo, es una de las mayores apuestas de Argentina para revertir un costoso déficit energético, pero aún necesita de fuertes inversiones para explotar su potencial.



TGS, una de las dos empresas líderes del país en transporte de gas, invertiría unos 800 millones de dólares en la construcción del gasoducto y de una planta de tratamiento del combustible, con el objetivo de adecuar el hidrocarburo que sale del pozo a las especificaciones necesarias para que sea inyectado al tubo troncal.



"Los productores siempre dicen que para los próximos resultados (exploratorios) de Vaca Muerta de "shale" y de "tight" gas va a hacer falta un gasoducto. Un gasoducto de captación", dijo a Reuters una fuente de TGS que prefirió que no se revelara su identidad.



"Ese gasoducto nosotros estamos dispuestos a hacerlo en un año o un año y medio. Tenemos la capacidad técnica de hacerlo. Esto va totalmente por afuera de nuestro negocio regulado. Esto es negocio de "midstream" (transporte)", explicó la fuente de TGS, cuyo principal accionista es la empresa Pampa Energía .



Actualmente sólo existe un gasoducto de captación en la región, cuya capacidad de 5 millones de metros cúbicos diarios quedaría colmada a comienzos del año próximo.

Hay que a planificar obras de infraestructura para aumentar la capacidad de transporte.

El nuevo gasoducto de captación tendría una capacidad inicial de 4 millones de metros cúbicos que podría ampliarse hasta 35 millones de metros.



El conducto captará gas de los proyectos que YPF, Tecpetrol, Dow y Exxon, entre otras empresas, tienen en la provincia patagónica de Neuquén, donde se encuentra Vaca Muerta.



El proyecto de TGS ahora debe obtener la concesión de transporte que tiene que ser otorgada por la provincia de Neuquén. La otra empresa líder en transporte de gas en el país, TGN, también aspira a participar en la construcción del conducto.



"Necesitás en la cuenca un montón de infraestructura de gasoductos grandes, como gasoductos más pequeños de captación de todo este gas. Y eso es mucha plata que hay que invertir y ahí TGN tiene interés en entrar", dijo una fuente que participa de las conversaciones para activar el proyecto.



TGN es controlada por Tecpetrol, una firma que anunció una inversión de 2.300 millones de dólares en Vaca Muerta hasta 2019, año en que la firma alcanzará una producción de más de 10 millones de metros cúbicos por día. "Si las inversiones empiezan a aparecer, en este proceso que estamos viendo que ya empezó, en corto tiempo no vamos a tener más capacidad para mover ese gas", dijo Gustavo Albrecht, director general de Wintershall Energía, en un congreso de la industria.