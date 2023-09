El cura villero "Pepe" Di Paola afirmó hoy que el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, debe ofrecer "una retractación pública" luego de sus agravios al papa Francisco y sostuvo que no es posible un diálogo "con alguien que dice que el Papa es el maligno en la tierra y que la justicia social es una mierda".



"Con Milei tiene que haber una retractación pública, no podemos hablar con alguien que dice que el Papa es el maligno en la tierra y que la justicia social es una mierda", sostuvo el cura en declaraciones a El Destape Radio.



De esta manera se refirió a los dichos del candidato presidencial en una entrevista televisiva en la que aseguró que el Papa "es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios" y que es "un h...de p...que anda pregonando el comunismo por el mundo".



"Hasta ahora la propuesta de él es una libertad sin límites para cada uno en donde no importa tanto lo que pasa al otro, ni al medio ambiente, ni lo que pueda repercutir en la sociedad", señaló Di Paola, referente de los sacerdotes de Opción por los Pobres.



Agregó que el pensamiento de Milei es "el egoísmo traducido en acciones" y afirmó que "después del voto bronca tiene que haber un voto razonable".



"Cuando hicimos la misa (de desagravio por el Papa) dije que ahora tiene que haber un voto razonable, ya la bronca se la expresaron, seguramente la dirigencia habrá tomado nota. Ahora tiene que haber un voto razonable", insistió.