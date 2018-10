Javier Solís, el conductor del camión que fue chocado de atrás por José Manuel de la Sota, quien murió en el acto, fue imputado formalmente por “homicidio culposo agravado” por el fiscal Diego Fernández, quien lo citó a declarar.

Esto, a pesar de que, si bien el siniestro vial se investiga, se descuenta que el camionero prácticamente quedará fuera de la acusación, dado que fue De la Sota quien lo chocó de atrás y al parecer circulaba a gran velocidad en la ruta 36.

De todas maneras, y pese a que la imputación es una formalidad legal que conllevan los siniestros viales, el camionero Solís se descargó en Facebook contra la Justicia.

En un grupo privado llamado Camiones en rutas y autopistas, publicó: “Todo mal… me acusan de homicidio culposo y lesiones graves, me echan la culpa a mí del accidente porque iba a 65 kilómetros por hora, pero él (De la Sota) me choca a 170 y yo tengo la culpa”.

En otro posteo, puso que él no mandó al exmandatario “a manejar a esa velocidad, y con sueño”.

Según el portal Resumen de la Región, recibió varios comentarios de apoyo e incluso algunos camioneros planearían una marcha para respaldarlo. En las redes sociales algunas personas utilizan el hashtag “yo apoyo a Javier Solís” para defender al conductor, quien permanece en libertad.

Fuente: Vía Córdoba