El padre de la chiquita de 3 años que murió tras el derrumbe de un acantilado en Mar del Plata aseguró que no había carteles que indicaran el riesgo y que la víctima no estaba ni jugando, ni saltando, que solo estaba sentada cuando ocurrió la tragedia.





"Escuché un estruendo y no encontré a mi hija", dijo el hombre, llamado Javier Perazzo. Y continuó: "Emma estaba sentada, no jugando o saltando. No somos padres inconscientes. No había ningún cartel que nos indicara el riesgo", remarcó el hombre que detalló que la ambulancia demoró más de media hora en llegar.





"Si estábamos sentado los cuatro ahí hubiese sido otra la historia. Conmigo solo se comunicaron los medios de prensa, nadie de la municipalidad, ni de la gobernación. Quiero conocer si hay responsables", agregó, en diálogo con La Nación.





Y remarcó: "Ayer por la tarde noche volví al lugar para buscar algo de mi hija y no había nadie controlando o cuidando. Se gasta tanto en pavadas. Hay que hacerlo antes de que vuelva a ocurrir lo que le pasó a mi hija", dijo Javier y agregó: "Creo que fue un accidente, pero que se puede evitar con un poco de información".