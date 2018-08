Carlos Menem informó que irá al Senado el 8 de agosto para votar en contra de la legalización del aborto y publicó un editorial en el que afirmó que “su gobierno fue enérgico en la defensa de la vida del ser humano desde el mismo momento de su concepción”. Sin embargo, los dichos del expresidente chocan con el relato de su propia exesposa, Zulema Yoma, que hace 19 años contó que abortó con el respaldo de su entonces pareja.

“No voy a ser cínica. Yo tuve un aborto. Me lo hice porque Carlos Menem me apoyó. Él estuvo de acuerdo. Inclusive, yo no conocía a nadie en La Rioja (para que me lo practique) y él me acompañó”, reveló Yoma en una entrevista con el diario Página/12 en 1999.

La exprimera dama señaló que el episodio fue después del nacimiento de su hijo Carlitos, en 1968. “A los pocos meses volví a quedar embarazada. Con Menem teníamos una muy mala relación. Por el ritmo de vida que él llevaba y otros problemas, yo estaba muy sola en La Rioja. Por eso cuando Carlitos tenía siete meses de vida me fui con mi hijo a Siria. El aborto fue antes de viajar. Lamentablemente siempre he callado este hecho y hoy me veo en una situación en la que tengo que decir la verdad”, sostuvo Yoma en ese momento.

“Si estás en apuros, en un problemón grande, es tu conciencia y vos. No le vas a consultar a nadie ni le vas a hacer caso a la ley. Este tema no es fácil. Es muy duro” agregó. También, relató que vivió “muy mal” ese momento y aseguró que “nunca jamás una mujer puede ser feliz ante el hecho de abortar”. “Para mí fue terrible, como la pérdida de mi primer hijo, Juan Domingo, que murió a las 18 horas de haber nacido. No me olvido de ninguno de los dos”, explicó.

Cuando le preguntaron sobre su postura sobre la interrupción voluntaria del embarazo, dijo que “toda la vida ha sido en contra del aborto, pero también hay circunstancias que te ponen entre la espada y la pared”. Y sostuvo: “Hay que ser sincero. Yo no puedo ser una hipócrita. En esa época yo estaba viviendo tan, tan mal... tenía que tener en cuenta también la salud de la criatura que yo tenía en mis brazos y un futuro embarazo... Y como él (por Carlos Menem) estaba de acuerdo conmigo…”.

Las declaraciones de Zulema Yoma se dieron meses antes de las elecciones de 1999, que ganó la Alianza. En ese entonces solo algunos dirigentes como Graciela Fernández Meijide, que era candidata a gobernadora de Buenos Aires, y el fundador del sindicato docente CTERA Alfredo Bravo se manifestaron a favor de la despenalización del aborto.

Tras el relato de Zulema Yoma, Carlos Menem nunca admitió ni rechazó el hecho. “Soy antiabortista por principio y por convicción” dijo al día siguiente en el programa de Mariano Grondona. Cuando le preguntaron si su exesposa mentía, respondió: “No, no no… yo no estoy diciendo que miente. Ni estoy desmintiendo, ni estoy asintiendo. Simplemente no respondo sobre ese tema”.

Casi dos décadas después y a días de que el Senado vote en el recinto el proyecto para legalizar el aborto, Menem ratificó su voto en contra en insistió en que su rechazo responde a su “convicción personal”; que comunicó al electorado provincial y nacional. El senador de La Rioja sostuvo además que “la Argentina reclama el respeto por la vida de nacidos y no nacidos”.

